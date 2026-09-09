Apple представила AirPods 5: характеристики, цена и дата начала продаж

Беспроводные наушники Apple AirPods 5. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple обновила свои беспроводные наушники и представила AirPods 5. Новое поколение вышло в двух версиях, одна из которых поддерживает активное шумоподавление.

О том, что изменилось в AirPods 5 и сколько стоят новые наушники Apple, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Apple.

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Что нового в AirPods 5

Apple предложила AirPods 5 в двух версиях — стандартной и модели с активным шумоподавлением. Наушники имеют открытую посадку.

AirPods 5 обеспечивают более насыщенный и детализированный звук при более широком диапазоне геометрии ушей. Новое активное шумоподавление на 50% эффективнее, чем у AirPods 4.

Все обновления беспроводных наушников AirPods 5. Фото: кадр из видео/YouTube

Стандартные AirPods 5 будут стоить от 129 долларов. Версия AirPods 5 с активным шумоподавлением оценивается в 149 долларов.

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