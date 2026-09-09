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Главная Техно Apple представила AirPods 5: как изменились беспроводные наушники

Apple представила AirPods 5: как изменились беспроводные наушники

Ua ru
9 сентября 2026 20:41
Apple представила AirPods 5: характеристики, цена и дата начала продаж
Беспроводные наушники Apple AirPods 5. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple обновила свои беспроводные наушники и представила AirPods 5. Новое поколение вышло в двух версиях, одна из которых поддерживает активное шумоподавление.

О том, что изменилось в AirPods 5 и сколько стоят новые наушники Apple, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Apple.

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Что нового в AirPods 5

Apple предложила AirPods 5 в двух версиях — стандартной и модели с активным шумоподавлением. Наушники имеют открытую посадку.

AirPods 5 обеспечивают более насыщенный и детализированный звук при более широком диапазоне геометрии ушей. Новое активное шумоподавление на 50% эффективнее, чем у AirPods 4.

Наушники AirPods 5
Все обновления беспроводных наушников AirPods 5. Фото: кадр из видео/YouTube

Стандартные AirPods 5 будут стоить от 129 долларов. Версия AirPods 5 с активным шумоподавлением оценивается в 149 долларов.

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Продажи новых наушников начнутся 18 сентября.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple представила iPhone 18 Pro, который получил сразу несколько заметных обновлений. Среди главных изменений называют увеличенную автономность, существенно переработанные камеры и обновленный дизайн.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple, возможно, существенно изменила цветовую гамму iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и отказалась от яркого цвета Cosmic Orange. Одной из главных новинок называют тёмный оттенок Dark Cherry.

Apple цены характеристики AirPods беспроводные наушники
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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