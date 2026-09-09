Apple представила AirPods 5: характеристики, цена и дата начала продаж

Apple представила AirPods 5: как изменились беспроводные наушники
Apple обновила свои беспроводные наушники и представила AirPods 5. Новое поколение вышло в двух версиях, одна из которых поддерживает активное шумоподавление.
О том, что изменилось в AirPods 5 и сколько стоят новые наушники Apple, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Apple.
Что нового в AirPods 5
Apple предложила AirPods 5 в двух версиях — стандартной и модели с активным шумоподавлением. Наушники имеют открытую посадку.
AirPods 5 обеспечивают более насыщенный и детализированный звук при более широком диапазоне геометрии ушей. Новое активное шумоподавление на 50% эффективнее, чем у AirPods 4.
Стандартные AirPods 5 будут стоить от 129 долларов. Версия AirPods 5 с активным шумоподавлением оценивается в 149 долларов.
Продажи новых наушников начнутся 18 сентября.
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