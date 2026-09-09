Apple представила AirPods 5: характеристики, ціна та дата продажів

Бездротові навушники Apple AirPods 5. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple оновила свої бездротові навушники та представила AirPods 5. Нове покоління вийшло у двох версіях, одна з яких підтримує активне шумозаглушення.

Про те, що змінилося в AirPods 5 та скільки коштують нові навушники Apple, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Apple.

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Що нового в AirPods 5

Apple запропонувала AirPods 5 у двох версіях — стандартній та моделі з активним шумозаглушенням. Навушники мають відкриту посадку.

AirPods 5 забезпечують насиченіший, детальніший звук у ширшому діапазоні геометрії вух. Нове активне шумозаглушення з на 50% кращим шумозаглушенням, ніж AirPods 4.

Всі оновлення бездротових навушників AirPods 5. Фото: кадр з відео/YouTube

Стандартні AirPods 5 коштуватимуть від 129 доларів. Версію AirPods 5 з активним шумозаглушенням оцінили у 149 доларів.

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