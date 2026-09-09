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Головна Техно Apple представила AirPods 5: як змінилися бездротові навушники

Apple представила AirPods 5: як змінилися бездротові навушники

Ua ru
9 вересня 2026 20:41
Apple представила AirPods 5: характеристики, ціна та дата продажів
Бездротові навушники Apple AirPods 5. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple оновила свої бездротові навушники та представила AirPods 5. Нове покоління вийшло у двох версіях, одна з яких підтримує активне шумозаглушення.

Про те, що змінилося в AirPods 5 та скільки коштують нові навушники Apple, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Apple.

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Що нового в AirPods 5

Apple запропонувала AirPods 5 у двох версіях — стандартній та моделі з активним шумозаглушенням. Навушники мають відкриту посадку.

AirPods 5 забезпечують насиченіший, детальніший звук у ширшому діапазоні геометрії вух. Нове активне шумозаглушення з на 50% кращим шумозаглушенням, ніж AirPods 4.

Наушники AirPods 5
Всі оновлення бездротових навушників AirPods 5. Фото: кадр з відео/YouTube

Стандартні AirPods 5 коштуватимуть від 129 доларів. Версію AirPods 5 з активним шумозаглушенням оцінили у 149 доларів.

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Продажі нових навушників стартують 18 вересня.

Раніше Новини.LIVE писали, що Apple представила iPhone 18 Pro, який отримав одразу кілька помітних оновлень. Серед головних змін називають збільшену автономність, суттєво перероблені камери та оновлений дизайн.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple може суттєво змінила кольорову гаму iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max і відмовилася від яскравого Cosmic Orange. Однією з головних новинок називають темний відтінок Dark Cherry.

Apple ціни характеристики AirPods бездротові навушники
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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