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Главная Техно Apple может снять с продажи более 10 устройств на следующей неделе

Apple может снять с продажи более 10 устройств на следующей неделе

Ua ru
2 сентября 2026 14:24
Какие устройства Apple могут быть сняты с продажи после презентации 9 сентября
Смартфоны Apple. Фото: Unsplash

После грандиозной презентации 9 сентября Apple может убрать из текущей линейки сразу более 10 устройств. Под сокращение могут попасть предыдущие модели iPhone, Apple Watch, AirPods и домашней техники компании.

О том, какие устройства Apple могут снять с продажи после сентябрьской презентации, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 9to5Mac.

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Какие устройства Apple могут исчезнуть из продажи

Apple традиционно убирает старые модели после выхода их преемников. Учитывая продукты, которые ожидаются на презентации 9 сентября, под сокращение могут попасть:

  • iPhone 17 Pro;
  • iPhone 17 Pro Max;
  • iPhone 16;
  • iPhone 16 Plus;
  • Apple Watch Series 11;
  • Apple Watch Ultra 3;
  • AirPods 4;
  • AirPods 4 с ANC;
  • Apple TV 4K третьего поколения;
  • HomePod mini первого поколения;
  • HomePod второго поколения.

Впрочем, вероятность снятия с продаж для разных устройств различается.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max считаются одними из наиболее вероятных кандидатов на прекращение продаж. Apple обычно снимает с продажи предыдущие Pro-модели сразу после выхода нового поколения, даже если они хорошо продаются.

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Обычно после выхода нового базового iPhone компания снижает цену на предыдущую модель и прекращает продажи ещё более старого поколения. Однако, по имеющейся информации, выпуск базового iPhone 18 и iPhone Air 2 может быть перенесён на начало 2027 года.

Поэтому пока неясно, уберет ли Apple iPhone 16 и iPhone 16 Plus уже в сентябре или оставит их в продаже ещё на некоторое время.

Еще одним фактором может стать повышение цен, которое коснулось многих продуктов Apple. В таком случае компания потенциально может дольше продавать предыдущие поколения по более низкой цене, а новые модели позиционировать дороже.

Ранее Новини.LIVE писали, что iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в мире по итогам второго квартала 2026 года и сохранил лидерство после аналогичного результата в начале года. Доля базовой модели достигла 6% мирового рынка смартфонов.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple официально отнесла ещё два популярных устройства к категории устаревших. Они продолжат работать, однако со временем их владельцы могут столкнуться с ограничениями при ремонте и использовании нового программного обеспечения.

iPhone 16 iPhone 17 смартфоны Apple Apple iPhone
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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