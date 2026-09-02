Які пристрої Apple можуть зняти з продажу після презентації 9 вересня

Смартфони Apple. Фото: Unsplash

Після великої презентації 9 вересня Apple може прибрати з актуальної лінійки одразу понад 10 пристроїв. Під скорочення можуть потрапити попередні моделі iPhone, Apple Watch, AirPods та домашньої техніки компанії.

Про те, які пристрої Apple можуть зняти з продажу після вересневої презентації, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 9to5Mac.

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Які пристрої Apple можуть зникнути з продажу

Apple традиційно прибирає старі моделі після виходу їхніх наступників. З огляду на продукти, які очікуються на презентації 9 вересня, під скорочення можуть потрапити:

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

Apple Watch Series 11;

Apple Watch Ultra 3;

AirPods 4;

AirPods 4 з ANC;

Apple TV 4K третього покоління;

HomePod mini першого покоління;

HomePod другого покоління.

Втім, ймовірність зняття з продажу для різних пристроїв відрізняється.

iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max вважаються одними з найбільш очевидних кандидатів на припинення продажів. Apple зазвичай прибирає попередні Pro-моделі одразу після виходу нового покоління, навіть якщо вони добре продаються.

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Зазвичай після виходу нового базового iPhone компанія знижує ціну попередньої моделі та припиняє продаж ще старішого покоління. Однак, за наявною інформацією, базовий iPhone 18 та iPhone Air 2 можуть бути перенесені на початок 2027 року.

Через це поки незрозуміло, чи Apple прибере iPhone 16 та iPhone 16 Plus уже у вересні, чи залишить їх у продажу ще на певний час.

Ще одним фактором можуть стати підвищення цін, які торкнулися багатьох продуктів Apple. У такому разі компанія потенційно може довше продавати попередні покоління за нижчою ціною, а нові моделі позиціювати дорожче.

Раніше Новини.LIVE писали, що iPhone 17 став найпопулярнішим смартфоном у світі за підсумками другого кварталу 2026 року та зберіг лідерство після аналогічного результату на початку року. Частка базової моделі сягнула 6% глобального ринку смартфонів.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple офіційно віднесла ще два популярні пристрої до категорії застарілих. Вони продовжать працювати, однак із часом їхні власники можуть зіткнутися з обмеженнями під час ремонту та використання нового програмного забезпечення.