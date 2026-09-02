Які пристрої Apple можуть зняти з продажу після презентації 9 вересня

Apple може прибрати з продажу понад 10 пристроїв наступного тижня
Після великої презентації 9 вересня Apple може прибрати з актуальної лінійки одразу понад 10 пристроїв. Під скорочення можуть потрапити попередні моделі iPhone, Apple Watch, AirPods та домашньої техніки компанії.
Про те, які пристрої Apple можуть зняти з продажу після вересневої презентації, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 9to5Mac.
Які пристрої Apple можуть зникнути з продажу
Apple традиційно прибирає старі моделі після виходу їхніх наступників. З огляду на продукти, які очікуються на презентації 9 вересня, під скорочення можуть потрапити:
- iPhone 17 Pro;
- iPhone 17 Pro Max;
- iPhone 16;
- iPhone 16 Plus;
- Apple Watch Series 11;
- Apple Watch Ultra 3;
- AirPods 4;
- AirPods 4 з ANC;
- Apple TV 4K третього покоління;
- HomePod mini першого покоління;
- HomePod другого покоління.
Втім, ймовірність зняття з продажу для різних пристроїв відрізняється.
iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max вважаються одними з найбільш очевидних кандидатів на припинення продажів. Apple зазвичай прибирає попередні Pro-моделі одразу після виходу нового покоління, навіть якщо вони добре продаються.
Зазвичай після виходу нового базового iPhone компанія знижує ціну попередньої моделі та припиняє продаж ще старішого покоління. Однак, за наявною інформацією, базовий iPhone 18 та iPhone Air 2 можуть бути перенесені на початок 2027 року.
Через це поки незрозуміло, чи Apple прибере iPhone 16 та iPhone 16 Plus уже у вересні, чи залишить їх у продажу ще на певний час.
Ще одним фактором можуть стати підвищення цін, які торкнулися багатьох продуктів Apple. У такому разі компанія потенційно може довше продавати попередні покоління за нижчою ціною, а нові моделі позиціювати дорожче.
Раніше Новини.LIVE писали, що iPhone 17 став найпопулярнішим смартфоном у світі за підсумками другого кварталу 2026 року та зберіг лідерство після аналогічного результату на початку року. Частка базової моделі сягнула 6% глобального ринку смартфонів.
Також Новини.LIVE розповідали, що Apple офіційно віднесла ще два популярні пристрої до категорії застарілих. Вони продовжать працювати, однак із часом їхні власники можуть зіткнутися з обмеженнями під час ремонту та використання нового програмного забезпечення.