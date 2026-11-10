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Главная Техно Android медленно копирует файлы на ПК: причина не в кабеле

Android медленно копирует файлы на ПК: причина не в кабеле

Ua ru
10 ноября 2026 16:32
Android медленно копирует файлы на ПК: почему в этом виноват протокол MTP и как ускорить процесс кадр из видео/YouTube
Смартфон, подключенный кабелем к компьютеру. Фото: кадр из видео/YouTube

Медленное копирование файлов с Android-смартфона на компьютер часто связано не с кабелем, а с протоколом передачи данных MTP. Сильнее всего он тормозит, когда нужно перенести много мелких файлов.

Об этом сообщает MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что такое MTP и почему он медленный

MTP (Media Transfer Protocol, протокол передачи медиафайлов) — способ, которым Android обменивается файлами с компьютером через USB. Он происходит от протокола PTP, который когда-то использовали цифровые фотоаппараты.

MTP работает по принципу "запрос — ответ": Windows просит у смартфона информацию или файл и каждый раз ждет ответа. Компьютер видит телефон не как обычный диск, а как набор объектов, у каждого из которых есть собственный идентификатор и данные — название, размер и т. д. Поэтому даже чтобы открыть папку, компьютер отдельно расспрашивает смартфон о каждом файле. Когда файлов много и они мелкие, эти задержки накапливаются, и более быстрый USB их не устраняет.

Почему Android не подключается как флешка

Старые Android-смартфоны иногда использовали режим USB Mass Storage, в котором память телефона работала как флешка. Но тогда она отключалась от самого Android, и приложения теряли к ней доступ. MTP оставляет управление за смартфоном, поэтому память могут использовать обе стороны. Из-за этого в "Проводнике" Windows телефон отображается как портативное устройство, а не как диск с буквой (D: или E:).

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Как ускорить передачу файлов с Android на ПК

  • Проверить подключение. Разблокировать смартфон, в параметрах USB выбрать "Передача файлов", использовать кабель с поддержкой скоростей USB 3 и совместимый порт компьютера. Сам по себе разъем USB-C не гарантирует высокой скорости.
  • Упаковать мелкие файлы в один архив. Файлы сжимают в ZIP на смартфоне, переносят один архив и распаковывают на ПК встроенными средствами Windows или программой NanaZip. Архивирование тоже занимает время и требует свободного места.
  • Для частых больших передач — ADB. Android Debug Bridge (инструмент для отладки Android) командами adb pull и adb push передает файлы через отладочное соединение в обход MTP. Для этого нужны Platform Tools от Google и включенная отладка по USB. Ускорение при этом не гарантировано.
  • Передавать файлы по беспроводной сети. Quick Share от Google отправляет файлы через локальную сеть Wi-Fi, для простых передач его советуют вместо Phone Link. Еще один вариант для доступа к файлам — приложение PlainApp.
  • Флешка с USB-C — крайний вариант. Если смартфон поддерживает внешние накопители, файлы копируют на флешку с телефона, а затем подключают ее к ПК. Так MTP не используется, но появляется лишний шаг.

Ранее Новини.LIVE писали, что одинаковые на вид USB-порты могут существенно отличаться скоростью передачи данных и возможностями зарядки. Подсказкой часто служит цвет пластиковой вставки внутри разъема — черный, синий, бирюзовый, красный, желтый или белый.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-C на Android-смартфоне можно использовать не только для зарядки, но и для подключения внешних накопителей, игровых контроллеров и экранов. Некоторые аксессуары позволяют даже превратить телефон в компактное рабочее место или портативную игровую консоль.

компьютеры USB-кабель Android-смартфон передача файлов
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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