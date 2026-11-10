Смартфон, підключений кабелем до комп'ютера. Фото: кадр з відео/YouTube

Повільне копіювання файлів з Android-смартфона на комп'ютер часто пов'язане не з кабелем, а з протоколом передачі даних MTP. Найбільше він гальмує, коли потрібно перенести багато дрібних файлів.

Про це повідомляє MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Що таке MTP і чому він повільний

MTP (Media Transfer Protocol, протокол передачі медіафайлів) — спосіб, у який Android обмінюється файлами з комп'ютером через USB. Він походить від протоколу PTP, який колись використовували цифрові фотоапарати.

MTP працює за принципом "запит — відповідь": Windows просить у смартфона інформацію або файл і щоразу чекає на відповідь. Комп'ютер бачить телефон не як звичайний диск, а як набір об'єктів, кожен з яких має власний ідентифікатор і дані — назву, розмір тощо. Тому навіть щоб відкрити папку, комп'ютер окремо розпитує смартфон про кожен файл. Коли файлів багато і вони дрібні, ці затримки накопичуються, і швидший USB їх не усуває.

Чому Android не підключається як флешка

Старі Android-смартфони іноді використовували режим USB Mass Storage, у якому пам'ять телефона працювала як флешка. Але тоді вона відключалася від самого Android, і застосунки втрачали до неї доступ. MTP залишає керування за смартфоном, тож пам'ять можуть використовувати обидві сторони. Через це в "Провіднику" Windows телефон відображається як портативний пристрій, а не як диск із літерою (D: чи E:).

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Перевірити підключення. Розблокувати смартфон, у параметрах USB вибрати "Передавання файлів", використати кабель із підтримкою швидкостей USB 3 і сумісний порт комп'ютера. Сам по собі роз'єм USB-C не гарантує високої швидкості.

Запакувати дрібні файли в один архів. Файли стискають у ZIP на смартфоні, переносять один архів і розпаковують на ПК вбудованими засобами Windows або програмою NanaZip. Архівування теж займає час і потребує вільного місця.

Для частих великих передач — ADB. Android Debug Bridge (інструмент для налагодження Android) командами adb pull і adb push передає файли через налагоджувальне з'єднання в обхід MTP. Для цього потрібні Platform Tools від Google та увімкнене налагодження через USB. Пришвидшення при цьому не гарантоване.

Передавати файли бездротово. Quick Share від Google надсилає файли через локальну мережу Wi-Fi, для простих передач його радять замість Phone Link. Ще один варіант для доступу до файлів — застосунок PlainApp.

Флешка з USB-C — крайній варіант. Якщо смартфон підтримує зовнішні накопичувачі, файли копіюють на флешку з телефона, а потім підключають її до ПК. Так MTP не використовується, але з'являється зайвий крок.

Раніше Новини.LIVE писали, що однакові на вигляд USB-порти можуть суттєво відрізнятися швидкістю передавання даних і можливостями заряджання. Підказкою часто слугує колір пластикової вставки всередині роз'єму — чорний, синій, бірюзовий, червоний, жовтий або білий.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-C на Android-смартфоні можна використовувати не лише для заряджання, а й для підключення зовнішніх накопичувачів, ігрових контролерів та екранів. Деякі аксесуари дозволяють навіть перетворити телефон на компактне робоче місце або портативну ігрову консоль.