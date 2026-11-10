Android повільно копіює файли на ПК: чому винен не кабель
Повільне копіювання файлів з Android-смартфона на комп'ютер часто пов'язане не з кабелем, а з протоколом передачі даних MTP. Найбільше він гальмує, коли потрібно перенести багато дрібних файлів.
Про це повідомляє MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.
Що таке MTP і чому він повільний
MTP (Media Transfer Protocol, протокол передачі медіафайлів) — спосіб, у який Android обмінюється файлами з комп'ютером через USB. Він походить від протоколу PTP, який колись використовували цифрові фотоапарати.
MTP працює за принципом "запит — відповідь": Windows просить у смартфона інформацію або файл і щоразу чекає на відповідь. Комп'ютер бачить телефон не як звичайний диск, а як набір об'єктів, кожен з яких має власний ідентифікатор і дані — назву, розмір тощо. Тому навіть щоб відкрити папку, комп'ютер окремо розпитує смартфон про кожен файл. Коли файлів багато і вони дрібні, ці затримки накопичуються, і швидший USB їх не усуває.
Чому Android не підключається як флешка
Старі Android-смартфони іноді використовували режим USB Mass Storage, у якому пам'ять телефона працювала як флешка. Але тоді вона відключалася від самого Android, і застосунки втрачали до неї доступ. MTP залишає керування за смартфоном, тож пам'ять можуть використовувати обидві сторони. Через це в "Провіднику" Windows телефон відображається як портативний пристрій, а не як диск із літерою (D: чи E:).
Як прискорити передачу файлів з Android на ПК
- Перевірити підключення. Розблокувати смартфон, у параметрах USB вибрати "Передавання файлів", використати кабель із підтримкою швидкостей USB 3 і сумісний порт комп'ютера. Сам по собі роз'єм USB-C не гарантує високої швидкості.
- Запакувати дрібні файли в один архів. Файли стискають у ZIP на смартфоні, переносять один архів і розпаковують на ПК вбудованими засобами Windows або програмою NanaZip. Архівування теж займає час і потребує вільного місця.
- Для частих великих передач — ADB. Android Debug Bridge (інструмент для налагодження Android) командами adb pull і adb push передає файли через налагоджувальне з'єднання в обхід MTP. Для цього потрібні Platform Tools від Google та увімкнене налагодження через USB. Пришвидшення при цьому не гарантоване.
- Передавати файли бездротово. Quick Share від Google надсилає файли через локальну мережу Wi-Fi, для простих передач його радять замість Phone Link. Ще один варіант для доступу до файлів — застосунок PlainApp.
- Флешка з USB-C — крайній варіант. Якщо смартфон підтримує зовнішні накопичувачі, файли копіюють на флешку з телефона, а потім підключають її до ПК. Так MTP не використовується, але з'являється зайвий крок.
Раніше Новини.LIVE писали, що однакові на вигляд USB-порти можуть суттєво відрізнятися швидкістю передавання даних і можливостями заряджання. Підказкою часто слугує колір пластикової вставки всередині роз'єму — чорний, синій, бірюзовий, червоний, жовтий або білий.
Також Новини.LIVE розповідали, що USB-C на Android-смартфоні можна використовувати не лише для заряджання, а й для підключення зовнішніх накопичувачів, ігрових контролерів та екранів. Деякі аксесуари дозволяють навіть перетворити телефон на компактне робоче місце або портативну ігрову консоль.