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Главная Техно 4 основных изменения в AirPods 5 по сравнению с AirPods 4: стоит ли обновляться

4 основных изменения в AirPods 5 по сравнению с AirPods 4: стоит ли обновляться

Ua ru
10 сентября 2026 14:24
AirPods 4 и AirPods 5: полное сравнение всех изменений
Беспроводные наушники Apple AirPods 5. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple представила AirPods 5, сделав активное шумоподавление стандартной функцией всей линейки. Новые наушники также получили улучшенное звучание, режим прозрачности, лучшую защиту от воды и пыли, а стартовая цена осталась на уровне 129 долларов.

О том, чем AirPods 5 отличаются от AirPods 4 и что получат покупатели более дорогой версии, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 9to5Mac.

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Шумоподавление теперь есть во всех AirPods 5

AirPods 5 выпускаются в двух версиях — стандартной за 129 долларов и модели с беспроводным зарядным кейсом за 149 долларов.

Активное шумоподавление теперь доступно в обоих вариантах. Ранее для этой функции нужно было покупать AirPods 4 с ANC за 179 долларов.

По данным Apple, эффективность шумоподавления в AirPods 5 стала на 50% выше по сравнению с AirPods 4 благодаря новым алгоритмам и акустической архитектуре. Компания также улучшила режим прозрачности, чтобы голоса и окружающие звуки передавались более естественно.

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AirPods 5 получили улучшенное звучание и защиту по стандарту IP57

Новое поколение получило многопортовую акустическую систему и следующее поколение Adaptive EQ. По словам Apple, это обеспечивает более насыщенное и детализированное звучание и позволяет точнее адаптировать подачу звука к различной форме ушей.

Улучшилась и защита наушников. AirPods 4 имели рейтинг IP54, тогда как AirPods 5 соответствуют стандарту IP57 и лучше защищены от воды, пыли и пота.

Что предлагает версия AirPods 5 за 149 долларов

Более дорогая версия комплектуется кейсом с беспроводной зарядкой по стандарту Qi и зарядным устройством для Apple Watch. В кейс также встроен динамик для работы с "Локатором".

Отличается и автономность. Базовые AirPods 5 работают до четырёх часов с активным шумоподавлением, тогда как модель за 149 долларов — до пяти часов. Вместе с кейсом она обеспечивает до 22 часов прослушивания.

Кроме того, более дорогая модель получила жест регулировки громкости свайпом по ножке наушника, который ранее был доступен в AirPods Pro.

Новые AirPods стали более доступными

Базовые AirPods 5 стоят 129 долларов — столько же, сколько AirPods 4, но теперь активное шумоподавление входит в стандартную комплектацию.

Версия с беспроводным зарядным кейсом стоит 149 долларов, что на 30 долларов дешевле предыдущей топовой модели AirPods 4.

Ранее Новини.LIVE писали, что Apple официально представила свой первый складной iPhone и таким образом вышла на рынок смартфонов с гибкими дисплеями. Новинка получила два экрана, конструкцию в формате книжки и флагманский процессор.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple представила новое поколение умных часов Apple Watch Series 12. Компания сохранила привычный дизайн, сделав основной акцент на производительности, автономности и функциях для здоровья.

Apple характеристики AirPods беспроводные наушники
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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