AirPods 4 та AirPods 5: повне порівняння всіх змін

Бездротові навушники Apple AirPods 5. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple представила AirPods 5, зробивши активне шумозаглушення стандартною функцією всієї лінійки. Нові навушники також отримали покращений звук, режим прозорості, кращий захист від води та пилу, а стартова ціна залишилася на рівні 129 доларів.

Про те, чим AirPods 5 відрізняються від AirPods 4 та що отримають покупці дорожчої версії, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 9to5Mac.

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Шумозаглушення тепер є у всіх AirPods 5

AirPods 5 випускаються у двох версіях — стандартній за 129 доларів та моделі з бездротовим зарядним кейсом за 149 доларів.

Активне шумозаглушення тепер доступне в обох варіантах. Раніше для цієї функції потрібно було купувати AirPods 4 з ANC за 179 доларів.

За даними Apple, ефективність шумозаглушення в AirPods 5 стала до 50% вищою порівняно з AirPods 4 завдяки новим алгоритмам та акустичній архітектурі. Компанія також покращила режим прозорості, щоб голоси та навколишні звуки передавалися природніше.

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AirPods 5 отримали кращий звук і захист IP57

Нове покоління отримало багатопортову акустичну систему та наступне покоління Adaptive EQ. За словами Apple, це забезпечує більш насичене й деталізоване звучання та дозволяє точніше адаптувати подачу звуку до різної форми вух.

Покращився і захист навушників. AirPods 4 мали рейтинг IP54, тоді як AirPods 5 відповідають стандарту IP57 та краще захищені від води, пилу й поту.

Що дає версія AirPods 5 за 149 доларів

Дорожча версія комплектується кейсом із бездротовим заряджанням через Qi та зарядний пристрій Apple Watch. У кейс також вбудований динамік для роботи з "Локатором".

Відрізняється й автономність. Базові AirPods 5 працюють до чотирьох годин із активним шумозаглушенням, тоді як модель за 149 доларів — до п'яти годин. Разом із кейсом вона забезпечує до 22 годин прослуховування.

Крім того, дорожча модель отримала жест регулювання гучності свайпом по ніжці навушника, який раніше був доступний в AirPods Pro.

Нові AirPods стали доступнішими

Базові AirPods 5 коштують 129 доларів — стільки ж, скільки AirPods 4, але тепер активне шумозаглушення входить до стандартної комплектації.

Версія з бездротовим зарядним кейсом коштує 149 доларів, що на 30 доларів дешевше за попередню старшу модель AirPods 4.

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