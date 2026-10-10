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Головна Техно Очищення пам'яті на смартфоні: як зробити без видалення додатків

Очищення пам'яті на смартфоні: як зробити без видалення додатків

Ua ru
10 жовтня 2026 06:32
Як звільнити пам'ять на смартфоні без видалення важливих файлів: прості кроки
Меню внутрішнього сховища Android-смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Нестача вільного місця на смартфоні не завжди означає, що доведеться видаляти фотографії, відео або потрібні програми. На Xiaomi та Samsung можна звільнити частину сховища за допомогою очищення кешу, перенесення даних та інших вбудованих можливостей.

Про способи швидко звільнити пам'ять на смартфонах розповідає редакція Новини.LIVE.

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Як звільнити пам'ять на Xiaomi

На смартфонах Xiaomi частину місця займають тимчасові файли, які можна видалити через системні налаштування.

Для цього потрібно:

  • відкрити "Налаштування";
  • перейти до розділу "Сховище" або "Пам'ять і сховище";
  • вибрати "Очистити дані/кеш".

Таке очищення допомагає прибрати тимчасові дані без видалення особистих файлів користувача.

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Що можна очистити на Samsung

Власники смартфонів Samsung також можуть звільнити внутрішню пам'ять без негайного видалення важливих даних.

Серед доступних способів:

  • перенести фото та відео до хмарного сховища, наприклад Google Фото або Dropbox;
  • очистити кеш через налаштування смартфона;
  • скористатися застосунками для оптимізації пам'яті;
  • скопіювати частину даних на зовнішній накопичувач;
  • видалити програми, якими більше не користуються.

Додатково можна закрити непотрібні застосунки, що залишаються активними у фоновому режимі. Це також може допомогти звільнити ресурси пристрою та прискорити його роботу.

Раніше Новини.LIVE писали, що переплачувати за смартфон із 512 ГБ або 1 ТБ пам'яті потрібно далеко не всім користувачам. У багатьох сценаріях версії на 256 ГБ достатньо, щоб комфортно користуватися пристроєм без зайвих витрат.

Також Новини.LIVE розповідали, що сховище Google Фото може поступово заповнюватися непомітно через накопичені за роки фотографії та відео. Перш ніж купувати дорожчий тариф Google One, варто переглянути окремі категорії файлів і видалити те, що займає зайвий простір.

корисні поради пам'ять телефона функції смартфона Android-смартфон
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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