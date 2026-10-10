Как освободить память на смартфоне без удаления важных файлов: простые шаги

Меню внутренней памяти Android-смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Нехватка свободного места на смартфоне не всегда означает, что придётся удалять фотографии, видео или нужные приложения. На устройствах Xiaomi и Samsung можно освободить часть памяти с помощью очистки кэша, переноса данных и других встроенных функций.

О способах быстро освободить память на смартфонах рассказывает редакция Новини.LIVE.

Реклама

Как освободить память на Xiaomi

На смартфонах Xiaomi часть места занимают временные файлы, которые можно удалить через системные настройки.

Для этого нужно:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "Хранилище" или "Память и хранилище";

выбрать "Очистить данные/кеш".

Такая очистка помогает удалить временные данные без удаления личных файлов пользователя.

Читайте также:

Что можно очистить на Samsung

Владельцы смартфонов Samsung также могут освободить внутреннюю память без немедленного удаления важных данных.

Среди доступных способов:

перенести фото и видео в облачное хранилище, например Google Фото или Dropbox;

очистить кэш через настройки смартфона;

воспользоваться приложениями для оптимизации памяти;

скопировать часть данных на внешний накопитель;

удалить приложения, которыми больше не пользуются.

Кроме того, можно закрыть ненужные приложения, которые остаются активными в фоновом режиме. Это также может помочь освободить ресурсы устройства и ускорить его работу.

Ранее Новини.LIVE писали, что переплачивать за смартфон с 512 ГБ или 1 ТБ памяти нужно далеко не всем пользователям. Во многих случаях версии на 256 ГБ достаточно, чтобы комфортно пользоваться устройством без лишних затрат.

Также Новини.LIVE рассказывали, что хранилище Google Фото может постепенно заполняться незаметно из-за накопленных за годы фотографий и видео. Прежде чем покупать более дорогой тариф Google One, стоит просмотреть отдельные категории файлов и удалить то, что занимает лишнее место.