Кавоварка без нагляду може спричинити пожежу: чому її не варто залишати в розетці

Електричні розетки. Фото: кадр з відео/YouTube

Кавоварка, залишена підключеною до електромережі без нагляду, може стати причиною пожежі через несправність електричних компонентів. Навіть наявність автоматичного вимкнення не гарантує повного захисту, тому після використання прилад краще від'єднувати від розетки.

Про те, чому не варто залишати кавоварку підключеною до електромережі, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

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Чому кавоварка може становити пожежну небезпеку

Небезпека виникає не лише під час приготування кави. Навіть якщо прилад має функцію автоматичного вимкнення, технічна несправність може призвести до перегрівання електричних деталей.

Серед можливих причин займання — пошкодження кабелю живлення, коротке замикання та несправність термостата. Особливо небезпечною така ситуація стає, коли кавоварка залишається без нагляду, а мешканців немає вдома.

Автоматичне вимкнення зменшує ризики, проте не виключає несправностей електричних компонентів.

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Як безпечно користуватися кавоваркою

Щоб знизити ймовірність займання, достатньо дотримуватися кількох правил:

після використання вимикати кавоварку з розетки, особливо перед виходом із дому;

регулярно перевіряти стан кабелю живлення та вилки;

не користуватися приладом, якщо помітні пошкодження;

під час вибору нової кавоварки звертати увагу на захист від перегрівання та функцію автоматичного вимкнення.

Навіть сучасні системи захисту не замінюють обережного поводження з електроприладами. Звичка відключати кавоварку від електромережі після використання допоможе зменшити ризик пожежі та зробити оселю безпечнішою.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час заряджання смартфона важливо враховувати не лише вибір адаптера, а й послідовність підключення. Фахівці рекомендують спочатку вставити блок живлення в розетку й лише після цього приєднати кабель до телефона.

Також Новини.LIVE розповідали, що електроприлади можуть витрачати енергію навіть тоді, коли ними ніхто не користується. Відключення такої техніки від розетки допомагає уникати зайвого споживання електроенергії та підвищувати енергоефективність оселі.