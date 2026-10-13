Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Техно Який прилад краще завжди відключати від розетки, виходячи з дому

Який прилад краще завжди відключати від розетки, виходячи з дому

Ua ru
13 жовтня 2026 10:34
Кавоварка без нагляду може спричинити пожежу: чому її не варто залишати в розетці
Електричні розетки. Фото: кадр з відео/YouTube

Кавоварка, залишена підключеною до електромережі без нагляду, може стати причиною пожежі через несправність електричних компонентів. Навіть наявність автоматичного вимкнення не гарантує повного захисту, тому після використання прилад краще від'єднувати від розетки.

Про те, чому не варто залишати кавоварку підключеною до електромережі, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Реклама

Чому кавоварка може становити пожежну небезпеку

Небезпека виникає не лише під час приготування кави. Навіть якщо прилад має функцію автоматичного вимкнення, технічна несправність може призвести до перегрівання електричних деталей.

Серед можливих причин займання — пошкодження кабелю живлення, коротке замикання та несправність термостата. Особливо небезпечною така ситуація стає, коли кавоварка залишається без нагляду, а мешканців немає вдома.

Автоматичне вимкнення зменшує ризики, проте не виключає несправностей електричних компонентів.

Читайте також:

Як безпечно користуватися кавоваркою

Щоб знизити ймовірність займання, достатньо дотримуватися кількох правил:

  • після використання вимикати кавоварку з розетки, особливо перед виходом із дому;
  • регулярно перевіряти стан кабелю живлення та вилки;
  • не користуватися приладом, якщо помітні пошкодження;
  • під час вибору нової кавоварки звертати увагу на захист від перегрівання та функцію автоматичного вимкнення.

Навіть сучасні системи захисту не замінюють обережного поводження з електроприладами. Звичка відключати кавоварку від електромережі після використання допоможе зменшити ризик пожежі та зробити оселю безпечнішою.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час заряджання смартфона важливо враховувати не лише вибір адаптера, а й послідовність підключення. Фахівці рекомендують спочатку вставити блок живлення в розетку й лише після цього приєднати кабель до телефона.

Також Новини.LIVE розповідали, що електроприлади можуть витрачати енергію навіть тоді, коли ними ніхто не користується. Відключення такої техніки від розетки допомагає уникати зайвого споживання електроенергії та підвищувати енергоефективність оселі.

електроенергія безпека побутова техніка розетка
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації