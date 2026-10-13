Кофеварка без присмотра может спровоцировать пожар: почему её не стоит оставлять в розетке

Электрические розетки. Фото: кадр из видео/YouTube

Кофеварка, оставленная подключенной к электросети без присмотра, может стать причиной пожара из-за неисправности электрических компонентов. Даже наличие функции автоматического отключения не гарантирует полной защиты, поэтому после использования прибор лучше отключать от розетки.

О том, почему не стоит оставлять кофеварку подключенной к электросети, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на РадиоТрек.

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Почему кофеварка может представлять пожарную опасность

Опасность возникает не только во время приготовления кофе. Даже если прибор имеет функцию автоматического отключения, техническая неисправность может привести к перегреву электрических деталей.

Среди возможных причин возгорания — повреждение шнура питания, короткое замыкание и неисправность термостата. Особенно опасной такая ситуация становится, когда кофеварка остается без присмотра, а жильцов нет дома.

Автоматическое отключение снижает риски, однако не исключает неисправностей электрических компонентов.

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Как безопасно пользоваться кофеваркой

Чтобы снизить вероятность возгорания, достаточно соблюдать несколько правил:

после использования отключать кофеварку от розетки, особенно перед выходом из дома;

регулярно проверять состояние шнура питания и вилки;

не пользоваться прибором, если заметны повреждения;

при выборе новой кофеварки обращать внимание на защиту от перегрева и функцию автоматического отключения.

Даже современные системы защиты не заменяют осторожного обращения с электроприборами. Привычка отключать кофеварку от электросети после использования поможет снизить риск пожара и сделать дом более безопасным.

Ранее Новини.LIVE писали, что при зарядке смартфона важно учитывать не только выбор адаптера, но и последовательность подключения. Специалисты рекомендуют сначала вставить блок питания в розетку и только после этого подключить кабель к телефону.

Также Новини.LIVE рассказывали, что электроприборы могут расходовать энергию даже тогда, когда ими никто не пользуется. Отключение такой техники от розетки помогает избежать излишнего потребления электроэнергии и повысить энергоэффективность дома.