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Головна Техно Як вимкнути музику в "Спогадах" Google Фото: три прості кроки

Як вимкнути музику в "Спогадах" Google Фото: три прості кроки

Ua ru
5 листопада 2026 17:21
Як вимкнути фонову музику в Google Фото і чи зникне звук у записаних вами відео Unsplash
Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

У Google Фото з'являється налаштування, яке повністю вимикає фонову музику в "Спогадах". Це не єдиний спосіб навести лад у застосунку: також можна звільнити місце в сховищі Google Фото, яке непомітно заповнюється роками.

Про це пише 9to5Google, пише редакція Новини.LIVE.

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Що змінилося в Google Фото

"Спогади" — це підбірки відео й слайд-шоу, які застосунок автоматично створює з вашої медіатеки. За замовчуванням у них грає музика, яка може дратувати. Тепер Google поширює окремий перемикач, щоб вимкнути її повністю.

Налаштування є загальним і стосується всіх "Спогадів", зокрема підсумків року. Google у довідці зазначає, що воно працює на всіх платформах.

Як вимкнути фонову музику

Потрібно виконати три кроки:

Читайте також:
  • відкрити налаштування Google Фото;
  • перейти до розділу "Параметри", а потім "Спогади";
  • вимкнути перемикач "Фонова музика".

Коли перемикач вимкнено, додаткові музичні треки у "Спогадах" не звучатимуть. Оригінальний звук із самих відео при цьому залишиться.

Коли функція стане доступною

Поширення триває. Автор 9to5Google не побачив перемикача у версії Google Фото 7.99 для Android, а Google зазначає, що функція ще надходить до застосунку на Android. Тож у частини користувачів вона може з'явитися не одразу.

Компанія також оновила бібліотеку фонової музики, тому ті, хто залишить її ввімкненою, можуть почути нові треки.

Раніше Новини.LIVE писали, що заповнена пам'ять не означає, що треба видаляти цінні фото, відео чи застосунки. Більшу частину сховища можуть займати тимчасові й дубльовані файли, які накопичуються непомітно.

Також Новини.LIVE розповідали, що пам'ять Android може поступово заповнюватися через кеш застосунків, який із часом займає кілька гігабайтів.

музика функції смартфона Android-смартфон Google Фото
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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