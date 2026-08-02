Що видалити на смартфоні, щоб швидко звільнити пам'ять без втрат важливих даних

Меню внутрішнього сховища смартфона, смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Заповнена пам'ять смартфона не завжди означає, що потрібно видаляти важливі фотографії, відео або застосунки. Значну частину сховища можуть займати тимчасові та дубльовані файли, які накопичуються непомітно.

Про те, як швидко звільнити пам'ять смартфона без видалення застосунків і особистих даних, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на Origo.

Чому пам'ять смартфона швидко заповнюється

Нестача вільного місця може сповільнювати роботу смартфона. Застосунки починають довше відкриватися, система працює менш стабільно, а встановлення програм та оновлень ускладнюється.

Причиною не завжди є велика кількість фотографій або відео. Під час звичайного користування застосунки створюють тимчасові файли, зберігають зображення, ролики та інші дані, які поступово накопичуються у внутрішньому сховищі.

Особливо багато місця можуть займати месенджери. Наприклад, Telegram за активного використання здатен накопичити від 10 до 20 ГБ кешованих даних.

Читайте також:

Як швидко звільнити кілька гігабайтів

Найпростіший спосіб повернути вільне місце — очистити кеш застосунків. Такі файли не є критично важливими, а після видалення програма за потреби завантажить їх повторно.

У Telegram для цього потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Дані та пам'ять", вибрати "Використання пам'яті" та натиснути "Очистити кеш".

Також варто перевірити, чи завантажені фотографії та відео до хмарного сховища, наприклад Google Фото або iCloud.

Якщо синхронізація завершена, локальні копії можна видалити зі смартфона без втрати доступу до файлів. Це особливо корисно, якщо галерея займає значну частину пам'яті.

Ще одним джерелом зайвих даних є дублікати фотографій і відео. Однакові або майже однакові файли можуть роками залишатися в різних папках і непомітно займати кілька гігабайтів.

Знайти їх допомагають вбудовані інструменти очищення або спеціальні застосунки для пошуку дублікатів. Перед видаленням варто переглянути знайдені файли, щоб випадково не стерти потрібні матеріали.

Раніше Новини.LIVE писали, що з часом смартфон може втрачати швидкодію через активне щоденне використання. Непотрібні застосунки, переповнене сховище, накопичений кеш і застаріле програмне забезпечення створюють додаткове навантаження на систему.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час вибору між 128 ГБ і 256 ГБ пам'яті варто враховувати власний сценарій користування смартфоном. Оптимальний обсяг залежить від кількості фотографій, відео, ігор, застосунків та інших файлів, які зберігатимуться на пристрої.