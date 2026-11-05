Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

В Google Фото появляется настройка, которая полностью отключает фоновую музыку в "Воспоминаниях". Это не единственный способ навести порядок в приложении: также можно освободить место в хранилище Google Фото, которое незаметно заполняется годами.

Об этом пишет 9to5Google, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что изменилось в Google Фото

"Воспоминания" — это подборки видео и слайд-шоу, которые приложение автоматически создает из вашей медиатеки. По умолчанию в них играет музыка, которая может раздражать. Теперь Google распространяет отдельный переключатель, чтобы отключить ее полностью.

Настройка является общей и касается всех "Воспоминаний", в том числе итогов года. Google в справке отмечает, что она работает на всех платформах.

Как отключить фоновую музыку

Нужно выполнить три шага:

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открыть настройки Google Фото;

перейти в раздел "Параметры", а затем "Воспоминания";

отключить переключатель "Фоновая музыка".

Когда переключатель отключен, дополнительные музыкальные треки в "Воспоминаниях" звучать не будут. Оригинальный звук из самих видео при этом останется.

Когда функция станет доступной

Распространение продолжается. Автор 9to5Google не увидел переключателя в версии Google Фото 7.99 для Android, а Google отмечает, что функция еще поступает в приложение на Android. Поэтому у части пользователей она может появиться не сразу.

Компания также обновила библиотеку фоновой музыки, поэтому те, кто оставит ее включенной, могут услышать новые треки.

Ранее Новини.LIVE писали, что заполненная память не означает, что нужно удалять ценные фото, видео или приложения. Большую часть хранилища могут занимать временные и дублированные файлы, которые накапливаются незаметно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что память Android может постепенно заполняться из-за кэша приложений, который со временем занимает несколько гигабайт.