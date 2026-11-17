Кристали сірки на Марсі. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Вчені запропонували пояснення, звідки на Марсі взялося ціле поле каменів із майже чистої сірки. Ці камені випадково виявив марсохід Curiosity, коли розчавив один із них своєю вагою.

Про це пише ScienceAlert, пише редакція Новини.LIVE.

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Що знайшов Curiosity у розколотому камені на Марсі

Історія почалася у 2024 році в каньйоні Ґедіз-Валліс у кратері Ґейл. 30 травня марсохід NASA проїхав по непримітному каменю, і той тріснув. Усередині виявилися блідо-жовті кристали майже чистої елементарної сірки. Раніше на Марсі знаходили сірку лише у сполуках, наприклад у сульфатах, а в чистому вигляді її там ще не бачили. Згодом з'ясувалося, що такі камені розкидані на площі близько 2 100 квадратних метрів.

Розчавити камінь марсоходу було неважко. На Землі Curiosity важить 899 кг, а через слабшу гравітацію на Марсі тисне на ґрунт приблизно як 341-кілограмовий предмет на Землі.

"Знайти поле каменів із чистої сірки — це як знайти оазис у пустелі", — сказав науковий керівник місії Curiosity Ешвін Васавада з Лабораторії реактивного руху NASA.

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Звідки на Марсі взялася чиста сірка

Команда на чолі зі Скоттом Ванбоммелом з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі та Джеффом Берґером з Космічного центру NASA імені Джонсона опублікувала пояснення в журналі Science. На їхню думку, мільярди років тому вулкани викидали гази з сіркою, і частина з них залишилася під поверхнею, можливо, всередині особливих льодових "кліток". Коли вода та уламки прорізали каньйон Ґедіз-Валліс, ці запаси вивільнилися, а хімічні реакції перетворили їх на чисту сірку без високих температур. Вік таких відкладень дослідники оцінюють у 3,1-2,8 млрд років.

"Марс дає нам застиглий знімок того, що було мільярди років тому", — пояснив Берґер.

Чи означає сірка на Марсі, що там було життя

Сірка потрібна всім живим організмам, тому знахідка привернула увагу. Однак окреме дослідження Цзявея Ванга з Корнельського університету в журналі Geophysical Research Letters показало, що для її появи життя не потрібне. У лабораторії сполуки сірки змішали з хлоратом у кислій воді при кімнатній температурі, і утворилися крихітні жовті кристали чистої сірки. Переконливих ознак життя на Марсі поки не знайдено.

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