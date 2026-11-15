Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Техно Світові викиди CO2 у 2026 році можуть знизитися вперше за роки

Світові викиди CO2 у 2026 році можуть знизитися вперше за роки

Ua ru
15 листопада 2026 06:32
Світові викиди CO2 у 2026 році можуть знизитися, але не завдяки клімату Unsplash
Димові викиди в атмосферу. Фото: Unsplash

Світові викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива у 2026 році можуть уперше за кілька років піти вниз — приблизно на 0,4%. Проте зниження пов'язане не зі свідомою боротьбою з глобальним потеплінням, а передусім із дорогою нафтою через війну на Близькому Сході.

Про це пише IFLScience, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

На скільки знизяться викиди і чому саме зараз

За даними щорічного звіту Global Carbon Budget, у 2026 році викиди CO2 від викопного палива очікувано складуть близько 38,2 млрд тонн. Для порівняння, у попередні роки вони лише зростали — у середньому приблизно на 0,8% на рік. Тому навіть невелике зниження стало помітною зміною тренду.

Головною причиною називають війну, що почалася в лютому 2026 року. Через неї порушилося судноплавство через Ормузьку протоку, якою проходить близько п'ятої частини світової нафти. Поставки скоротилися, ціни зросли, і споживачі та бізнес почали спалювати менше пального. Свій внесок зробила й зелена енергетика — сонце, вітер та електромобілі вже закривають майже дві третини приросту попиту на енергію.

Чому вчені кажуть, що радіти рано

Фахівці застерігають: падіння на один рік ще не означає, що викиди досягли піку.

Читайте також:

"Зниження викидів за один рік не є піком, якщо воно не спричинене структурними змінами", — зазначив науковець Глен Пітерс із центру CICERO.

Тобто справжній перелом настане лише тоді, коли викиди падатимуть через перехід на чисту енергію, а не через ціни чи конфлікти.

Є й інший бік. Якщо врахувати викиди від вирубки лісів та зміни землекористування, загальна картина гірша: цьогоріч тут додалося близько 500 млн тонн CO2 порівняно з минулим роком. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері вже сягнула 427,7 частинки на мільйон — це на 54% більше, ніж до початку промислової епохи. Водночас 59 країн, серед них Південна Африка, Таїланд, Колумбія та Мексика, зуміли знизити викиди порівняно з 2019 роком, при цьому не зупинивши зростання економіки.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Європі набирають популярності балконні сонячні панелі. У Німеччині вже встановили понад 1,3 млн таких станцій, а один комплект виробляє приблизно 600-900 кВт-год на рік і може допомогти зменшити рахунки за електрику.

Також Новини.LIVE розповідали, що 13-річний школяр зі США створив сонячний трекер за 25 доларів. Пристрій змушує панель повертатися за сонцем без моторів та оптичних датчиків і в тестах підвищив вихідну напругу приблизно на 20% порівняно зі звичайною нерухомою панеллю.

клімат Глобальне потепління атмосфера зелена енергетика вуглекислий газ
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації