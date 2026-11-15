Димові викиди в атмосферу. Фото: Unsplash

Світові викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива у 2026 році можуть уперше за кілька років піти вниз — приблизно на 0,4%. Проте зниження пов'язане не зі свідомою боротьбою з глобальним потеплінням, а передусім із дорогою нафтою через війну на Близькому Сході.

Про це пише IFLScience, пише редакція Новини.LIVE.

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На скільки знизяться викиди і чому саме зараз

За даними щорічного звіту Global Carbon Budget, у 2026 році викиди CO2 від викопного палива очікувано складуть близько 38,2 млрд тонн. Для порівняння, у попередні роки вони лише зростали — у середньому приблизно на 0,8% на рік. Тому навіть невелике зниження стало помітною зміною тренду.

Головною причиною називають війну, що почалася в лютому 2026 року. Через неї порушилося судноплавство через Ормузьку протоку, якою проходить близько п'ятої частини світової нафти. Поставки скоротилися, ціни зросли, і споживачі та бізнес почали спалювати менше пального. Свій внесок зробила й зелена енергетика — сонце, вітер та електромобілі вже закривають майже дві третини приросту попиту на енергію.

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Фахівці застерігають: падіння на один рік ще не означає, що викиди досягли піку.

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"Зниження викидів за один рік не є піком, якщо воно не спричинене структурними змінами", — зазначив науковець Глен Пітерс із центру CICERO.

Тобто справжній перелом настане лише тоді, коли викиди падатимуть через перехід на чисту енергію, а не через ціни чи конфлікти.

Є й інший бік. Якщо врахувати викиди від вирубки лісів та зміни землекористування, загальна картина гірша: цьогоріч тут додалося близько 500 млн тонн CO2 порівняно з минулим роком. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері вже сягнула 427,7 частинки на мільйон — це на 54% більше, ніж до початку промислової епохи. Водночас 59 країн, серед них Південна Африка, Таїланд, Колумбія та Мексика, зуміли знизити викиди порівняно з 2019 роком, при цьому не зупинивши зростання економіки.

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