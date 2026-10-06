Німці масово ставлять сонячні панелі на балконах: скільки можна заощадити в Україні

Сонячні панелі на балконі. Фото: Unsplash

У Німеччині вже зареєстровано понад 1,3 млн балконних сонячних станцій, а типова система здатна виробляти близько 600-900 кВт-год електроенергії на рік. В Україні подібна установка теж може скоротити рахунки за світло, але для роботи під час відключень одних панелей недостатньо.

Про те, скільки електроенергії можна отримати від сонячних панелей на балконі та чи є сенс встановлювати їх в українській квартирі, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

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Скільки електроенергії дають панелі на балконі

Типова балконна система складається з однієї або двох сонячних панелей, кріплень, невеликого інвертора та кабелю для підключення. Панелі виробляють постійний струм, а інвертор перетворює його на змінний для використання домашньою електромережею.

Отримана вдень енергія може частково покривати споживання холодильника, роутера, ноутбука, телевізора та іншої техніки. Завдяки цьому квартира бере менше електроенергії із загальної мережі.

Повністю забезпечити звичайну квартиру такою міністанцією, як правило, не вийде. Її головне завдання — зменшувати денне споживання з мережі.

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За сприятливих умов балконна установка може виробляти приблизно 600-900 кВт-год на рік. Результат залежить від потужності панелей, регіону, орієнтації балкона, затінення та кута встановлення.

Для прикладу, 800-ватна система на південній стороні у Харкові з вертикально встановленими панелями теоретично може дати близько 626 кВт-год на рік. Якщо розташувати ті самі панелі під ефективнішим кутом, річний виробіток може наблизитися до 900 кВт-год.

Сезонність при цьому дуже відчутна. У наведеному розрахунку виробіток коливається приблизно від 20 кВт-год у грудні до 72 кВт-год у вересні.

Для невеликого домогосподарства така генерація потенційно може скоротити споживання з мережі приблизно на 10-25%. Найбільший ефект отримають квартири, де вдень постійно працює техніка або хтось перебуває вдома, адже без акумулятора вироблену енергію потрібно використати одразу.

Чи вигідна така система українцям

У Німеччині популярності балконних станцій сприяли спрощені правила. Потужність інвертора для таких установок обмежена 800 Вт, а сам формат дозволив користуватися сонячною генерацією навіть мешканцям орендованих квартир.

Готовий комплект там може коштувати близько 500 євро, хоча кінцева ціна залежить від панелей, інвертора, кріплень та наявності акумулятора.

Для України розрахунок електроенергії діє за тарифом 4,32 грн за кВт-год. Якщо система виробить 900 кВт-год і всю цю енергію вдасться використати замість електрики з мережі, максимальна економія становитиме близько 3888 грн на рік.

За умовної вартості комплекту близько 25,3 тис. грн проста окупність у максимально сприятливому сценарії становитиме приблизно 6,5-7 років. Якщо виробіток або власне споживання будуть нижчими, строк збільшиться.

Водночас звичайна мережева балконна станція не допоможе під час відключення електроенергії. Після зникнення напруги в загальній мережі стандартний інвертор також припиняє подавати струм.

Для резервного живлення потрібні акумулятор та інвертор, здатний працювати автономно. У такій конфігурації систему вже можна використовувати для роутера, ноутбука, освітлення, заряджання смартфонів та іншої малопотужної техніки.

Є й інші нюанси. Система має бути налаштована так, щоб без відповідного оформлення не передавати надлишок електроенергії в загальну мережу. Для продажу надлишків потрібні окреме оформлення, двонаправлений облік і відповідні договори.

Перед монтажем панелей із зовнішнього боку балкона також варто врахувати, що фасад і частина конструкцій будинку можуть бути спільним майном співвласників. Через це може знадобитися погодження з ОСББ або управителем.

Окрему увагу слід приділити кріпленню: панель має велику площу та на висоті зазнає значного вітрового навантаження.

Раніше Новини.LIVE писали, що портативна сонячна панель може допомогти підтримати роботу базових пристроїв під час відключень електроенергії. Її можливостей може вистачити для смартфона чи роутера, однак для потужної побутової техніки потрібні значно продуктивніша система та достатній запас енергії в акумуляторі.

Також Новини.LIVE розповідали, що на виробіток сонячних панелей суттєво впливають їхня орієнтація та кут нахилу. У Північній півкулі найвигіднішим зазвичай вважають розміщення на даху, повернутому в південний бік.