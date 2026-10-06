Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах: сколько можно сэкономить в Украине

Солнечные панели на балконе. Фото: Unsplash

В Германии уже зарегистрировано более 1,3 млн балконных солнечных станций, а типичная система способна вырабатывать около 600-900 кВт-ч электроэнергии в год. В Украине подобная установка тоже может сократить счета за свет, но для работы во время отключений одних панелей недостаточно.

О том, сколько электроэнергии можно получить от солнечных панелей на балконе и есть ли смысл устанавливать их в украинской квартире, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

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Сколько электроэнергии дают панели на балконе

Типичная балконная система состоит из одной или двух солнечных панелей, креплений, небольшого инвертора и кабеля для подключения. Панели вырабатывают постоянный ток, а инвертор преобразует его в переменный для использования в домашней электросети.

Полученная днем энергия может частично покрывать потребление холодильника, роутера, ноутбука, телевизора и другой техники. Благодаря этому квартира потребляет меньше электроэнергии из общей сети.

Полностью обеспечить обычную квартиру такой мини-станцией, как правило, не получится. Её главная задача — снижать дневное потребление из сети.

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При благоприятных условиях балконная установка может вырабатывать примерно 600-900 кВт-ч в год. Результат зависит от мощности панелей, региона, ориентации балкона, затенения и угла установки.

Например, 800-ваттная система на южной стороне в Харькове с вертикально установленными панелями теоретически может дать около 626 кВт-ч в год. Если расположить те же панели под более эффективным углом, годовая выработка может приблизиться к 900 кВт-ч.

Сезонность при этом очень заметна. В приведенном расчете выработка колеблется примерно от 20 кВт-ч в декабре до 72 кВт-ч в сентябре.

Для небольшого домохозяйства такая генерация потенциально может сократить потребление из сети примерно на 10-25%. Наибольший эффект получат квартиры, где днем постоянно работает техника или кто-то находится дома, ведь без аккумулятора выработанную энергию нужно использовать сразу.

Выгодна ли такая система украинцам

В Германии популярности балконных станций способствовали упрощенные правила. Мощность инвертора для таких установок ограничена 800 Вт, а сам формат позволил пользоваться солнечной энергией даже жильцам съемных квартир.

Готовый комплект там может стоить около 500 евро, хотя окончательная цена зависит от панелей, инвертора, креплений и наличия аккумулятора.

В Украине расчет стоимости электроэнергии производится по тарифу 4,32 грн за кВт-ч. Если система выработает 900 кВт-ч и всю эту энергию удастся использовать вместо электричества из сети, максимальная экономия составит около 3888 грн в год.

При условной стоимости комплекта около 25,3 тыс. грн простая окупаемость в максимально благоприятном сценарии составит примерно 6,5-7 лет. Если выработка или собственное потребление будут ниже, срок увеличится.

В то же время обычная сетевая балконная станция не поможет во время отключения электроэнергии. После исчезновения напряжения в общей сети стандартный инвертор также перестает подавать ток.

Для резервного питания нужны аккумулятор и инвертор, способный работать автономно. В такой конфигурации систему уже можно использовать для роутера, ноутбука, освещения, зарядки смартфонов и другой маломощной техники.

Есть и другие нюансы. Система должна быть настроена так, чтобы без соответствующего оформления не передавать излишки электроэнергии в общую сеть. Для продажи излишков требуются отдельное оформление, двунаправленный учет и соответствующие договоры.

Перед монтажом панелей с внешней стороны балкона также стоит учесть, что фасад и часть конструкций дома могут являться общим имуществом совладельцев. Из-за этого может потребоваться согласование с ОСМД или управляющим.

Особое внимание следует уделить креплению: панель имеет большую площадь и на высоте подвергается значительной ветровой нагрузке.

Ранее Новини.LIVE писали, что портативная солнечная панель может помочь обеспечить работу основных устройств во время отключений электроэнергии. Ее мощности может хватить для смартфона или роутера, однако для мощной бытовой техники требуются значительно более производительная система и достаточный запас энергии в аккумуляторе.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на производительность солнечных панелей существенно влияют их ориентация и угол наклона. В Северном полушарии наиболее выгодным обычно считается размещение на крыше, обращенной на юг.