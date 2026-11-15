Выбросы дыма в атмосферу. Фото: Unsplash

Мировые выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива в 2026 году могут впервые за несколько лет пойти вниз — примерно на 0,4%. Однако снижение связано не с сознательной борьбой с глобальным потеплением, а прежде всего с дорогой нефтью из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом пишет IFLScience, пишет редакция Новини.LIVE.

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На сколько снизятся выбросы и почему именно сейчас

По данным ежегодного отчета Global Carbon Budget, в 2026 году выбросы CO2 от ископаемого топлива ожидаемо составят около 38,2 млрд тонн. Для сравнения, в предыдущие годы они только росли — в среднем примерно на 0,8% в год. Поэтому даже небольшое снижение стало заметным изменением тренда.

Главной причиной называют войну, начавшуюся в феврале 2026 года. Из-за нее нарушилось судоходство через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой нефти. Поставки сократились, цены выросли, и потребители и бизнес начали сжигать меньше топлива. Свой вклад внесла и зеленая энергетика — солнце, ветер и электромобили уже закрывают почти две трети прироста спроса на энергию.

Почему ученые говорят, что радоваться рано

Специалисты предупреждают: падение за один год еще не означает, что выбросы достигли пика.

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"Снижение выбросов за один год не является пиком, если оно не вызвано структурными изменениями", — отметил ученый Глен Питерс из центра CICERO.

То есть настоящий перелом наступит лишь тогда, когда выбросы будут падать из-за перехода на чистую энергию, а не из-за цен или конфликтов.

Есть и другая сторона. Если учесть выбросы от вырубки лесов и изменения землепользования, общая картина хуже: в этом году здесь добавилось около 500 млн тонн CO2 по сравнению с прошлым годом. Концентрация углекислого газа в атмосфере уже достигла 427,7 частицы на миллион — это на 54% больше, чем до начала промышленной эпохи. При этом 59 стран, среди них Южная Африка, Таиланд, Колумбия и Мексика, сумели снизить выбросы по сравнению с 2019 годом, не остановив при этом рост экономики.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Европе набирают популярность балконные солнечные панели. В Германии уже установили более 1,3 млн таких станций, а один комплект производит примерно 600-900 кВт-ч в год и может помочь уменьшить счета за электричество.

Также Новини.LIVE рассказывали, что 13-летний школьник из США создал солнечный трекер за 25 долларов. Устройство заставляет панель поворачиваться за солнцем без моторов и оптических датчиков и в тестах повысило выходное напряжение примерно на 20% по сравнению с обычной неподвижной панелью.