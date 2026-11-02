Джейсон Чанг со своим устройством. Фото: CBS Boston

13-летний Джейсон Чанг из Массачусетса создал устройство за 25 долларов, которое поворачивает солнечную панель вслед за движением Солнца без использования двигателей и оптических датчиков. В ходе испытаний его конструкция обеспечила на 20% более высокое выходное напряжение по сравнению с обычной неподвижной панелью.

Об изобретении американского школьника пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на CBS News.

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Как школьник заставил солнечную панель двигаться без электродвигателя

Идея возникла благодаря обычному домашнему заданию. Мать Джейсона просила его выходить на мороз и менять наклон праздничных гирлянд с солнечным питанием. Чтобы больше не делать этого вручную, подросток решил создать механизм, который самостоятельно будет менять положение панели в течение дня.

В отличие от коммерческих солнечных трекеров, которые используют электродвигатели и требуют энергии для работы, конструкция Чанга основана на движении воды. Панель закреплена на уравновешенной раме, работающей по принципу качели, а её наклон изменяется благодаря перераспределению веса.

Джейсон Чанг со своим солнечным трекером. Фото: CBS Boston

В начале дня нужно лишь открыть заглушку верхнего резервуара. Из него вода постепенно капает в емкость, подвешенную с одной стороны рамы. Когда емкость наполняется, её вес увеличивается и медленно наклоняет конструкцию, поворачивая солнечную панель в соответствии с движением Солнца.

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Такой подход позволил отказаться от оптических датчиков. Для изготовления прототипа школьник использовал недорогие переработанные материалы, а общая стоимость конструкции составила примерно 25 долларов.

Потребность в подобном механизме связана с особенностями работы стационарных солнечных панелей. Даже при правильном расположении они не всегда получают солнечный свет под оптимальным углом, особенно утром и вечером. Из-за этого может теряться не менее 20% солнечного света.

На доработку конструкции до стабильной работы Джейсону потребовался примерно год. Самым сложным оказалась настройка рамы и потока воды, ведь скорость её поступления должна была обеспечивать достаточно точное перемещение панели.

Изобретение принесло школьнику победу на STEM-фестивале и приглашение представить разработку в Вашингтоне.

В то же время у устройства есть ограничение: в морозную погоду вода может замерзнуть, и механизм перестанет работать. Чанг уже работает над усовершенствованной версией трекера, которая сможет функционировать в различных погодных условиях.

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