Как работают солнечные панели во время отключений электроэнергии: реальный опыт

Люди устанавливают солнечные панели. Фото: кадр из видео/YouTube

Жительница Одесской области смогла пережить пятидневный блэкаут благодаря домашней солнечной электростанции мощностью 10 кВт и аккумуляторам. В то же время зимой из-за неблагоприятной погоды её панели иногда вырабатывают всего 600 Вт, поэтому для автономного питания важно правильно подобрать оборудование и контролировать потребление.

Об опыте использования солнечной электростанции Юлия Молодожен рассказала "Украинскому радио. Одесса", пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему солнечные панели не всегда спасают от отключений электроэнергии

Юлия установила солнечную электростанцию мощностью 10 кВт на крыше частного дома площадью около 200 кв. м еще в 2018 году. Сначала оборудование использовалось для собственного потребления и продажи избыточной электроэнергии по "зеленому тарифу".

Однако у системы был существенный недостаток: во время отключения централизованного электроснабжения дом оставался без света, даже когда солнечные панели продолжали вырабатывать энергию.

Причина заключалась в использовании сетевого инвертора без аккумуляторов. Такое оборудование автоматически прекращает работу после исчезновения напряжения в общей сети, в частности для безопасности работников, ремонтирующих электролинии.

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В 2022 году владелица модернизировала электростанцию, установив аккумуляторы и оборудование для резервного питания. Это позволило накапливать электроэнергию и использовать её независимо от наличия света в сети.

Как удалось прожить пять дней без электроэнергии

Серьёзным испытанием для домашней электростанции стал блэкаут в 2022 году, когда централизованное электроснабжение отсутствовало примерно пять дней.

Все это время семья пользовалась самыми необходимыми электроприборами:

холодильником;

компьютерами;

интернет-роутерами;

циркуляционными насосами системы отопления.

В то же время от использования бойлера, стиральной машины, пылесоса и другой энергоемкой техники временно отказались.

Благодаря ограничению нагрузки и работе солнечной электростанции семья смогла продержаться до возобновления электроснабжения. По словам Юлии, за весь период эксплуатации аккумуляторы ни разу не разряжались полностью.

Почему станция мощностью 10 кВт зимой может выдавать всего 600 Вт

Больше всего электроэнергии система вырабатывает летом, когда длинный световой день позволяет одновременно питать бытовую технику и заряжать аккумуляторы.

При достаточной генерации семья может пользоваться телевизором, стиральной машиной, электрочайником и бойлером даже во время отключений света.

Зимой ситуация меняется из-за облачности, туманов и более короткого светового дня. Юлия рассказала, что при неблагоприятных условиях мгновенная мощность генерации её электростанции иногда составляет всего 600 Вт вместо номинальных 10 000 Вт.

Для сравнения: обычный электрочайник может потреблять около 1500 Вт. Поэтому при такой мощности генерации для его работы потребуется дополнительная энергия из аккумуляторов.

Именно зимой на первый план выходит не только мощность солнечных панелей, но и запас накопленной электроэнергии.

Какие аккумуляторы и инвертор нужны для дома

При выборе системы резервного питания важно различать мощность и емкость аккумуляторов.

Мощность в кВт характеризует нагрузку, а емкость в кВт-ч показывает, сколько энергии может хранить накопитель.

Например, аккумулятор с полезной ёмкостью 10 кВт-ч теоретически способен обеспечивать работу приборов с суммарным потреблением 500 Вт в течение примерно 20 часов. Фактическое время работы будет меньше из-за потерь в системе и других особенностей эксплуатации.

Для резервного электроснабжения также необходимо правильно выбрать тип инвертора:

сетевой — использует энергию солнечных панелей и может передавать излишки в общую сеть, но без специальных резервных функций не работает во время отключения электроэнергии;

автономный — обеспечивает питание независимо от централизованной электросети;

гибридный — сочетает работу с панелями, аккумуляторами и внешней сетью, позволяя переходить на резервное питание.

Перед установкой электростанции Юлия рекомендует определить перечень техники, которая обязательно должна работать во время отключений, и рассчитать её потребление.

После этого можно подбирать мощность инвертора, емкость аккумуляторов и количество солнечных панелей.

Не менее важны характеристики крыши: её прочность, конструкция, ориентация и возможность разместить панели под соответствующим углом. В доме Юлии их установили в направлениях восток — юг — запад, чтобы получать солнечную энергию в разное время суток.

Также стоит учитывать шум инвертора, особенно если его планируют разместить рядом с жилыми комнатами.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже надежные солнечные панели с годами вырабатывают все меньше электроэнергии. Обычно их производительность падает примерно на 0,5% ежегодно, однако фактические темпы снижения зависят от технологии изготовления и качества модулей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что портативные солнечные панели могут помочь обеспечить электроэнергией основные устройства во время отключений света. В то же время их пригодность для различной техники зависит от мощности системы и наличия аккумулятора.