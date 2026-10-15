Як працюють сонячні панелі під час блекаутів: реальний досвід

Люди встановлюють сонячні панелі. Фото: кадр з відео/YouTube

Мешканка Одещини змогла пережити п'ятиденний блекаут завдяки домашній сонячній електростанції потужністю 10 кВт та акумуляторам. Водночас узимку через несприятливу погоду її панелі іноді виробляють лише 600 Вт, тому для автономного живлення важливо правильно підібрати обладнання та контролювати споживання.

Про досвід використання сонячної електростанції Юлія Молодожен розповіла "Українському радіо. Одеса", пише редакція Новини.LIVE.

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Чому сонячні панелі не завжди рятують від блекауту

Юлія встановила сонячну електростанцію потужністю 10 кВт на даху приватного будинку площею близько 200 кв. м ще у 2018 році. Спочатку обладнання використовували для власного споживання та продажу надлишкової електроенергії за "зеленим тарифом".

Проте система мала суттєвий недолік: під час відключення централізованого електропостачання будинок залишався без світла, навіть коли сонячні панелі продовжували виробляти енергію.

Причина полягала у використанні мережевого інвертора без акумуляторів. Таке обладнання автоматично припиняє роботу після зникнення напруги в загальній мережі, зокрема для безпеки працівників, які ремонтують електролінії.

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У 2022 році власниця модернізувала електростанцію, встановивши акумулятори та обладнання для резервного живлення. Це дозволило накопичувати електроенергію та використовувати її незалежно від наявності світла в мережі.

Як вдалося прожити п'ять днів без електроенергії

Серйозним випробуванням для домашньої електростанції став блекаут у 2022 році, коли централізоване електропостачання зникло приблизно на п'ять днів.

Увесь цей час родина користувалася найнеобхіднішими електроприладами:

холодильником;

комп'ютерами;

інтернет-роутерами;

циркуляційними насосами системи опалення.

Водночас від роботи бойлера, пральної машини, пилососа та іншої енергомісткої техніки тимчасово відмовилися.

Завдяки обмеженню навантаження та роботі сонячної електростанції сім'я змогла протриматися до відновлення електропостачання. За словами Юлії, за весь період експлуатації акумулятори жодного разу не розряджалися повністю.

Чому станція на 10 кВт узимку може видавати лише 600 Вт

Найбільше електроенергії система виробляє влітку, коли тривалий світловий день дозволяє одночасно живити побутову техніку та заряджати акумулятори.

За достатньої генерації родина може користуватися телевізором, пральною машиною, електрочайником і бойлером навіть під час відключень світла.

Узимку ситуація змінюється через хмарність, тумани та коротший світловий день. Юлія розповіла, що за несприятливих умов миттєва потужність генерації її електростанції іноді становить лише 600 Вт замість номінальних 10 000 Вт.

Для порівняння, звичайний електрочайник може споживати близько 1500 Вт. Тому за такої генерації для його роботи знадобиться додаткова енергія з акумуляторів.

Саме взимку на перший план виходить не лише потужність сонячних панелей, а й запас накопиченої електроенергії.

Які акумулятори та інвертор потрібні для будинку

Під час вибору системи резервного живлення важливо розрізняти потужність і місткість акумуляторів.

Потужність у кВт характеризує навантаження, а місткість у кВт-год показує, скільки енергії може зберігати накопичувач.

Наприклад, акумулятор із корисною місткістю 10 кВт-год теоретично здатен забезпечувати прилади із сумарним споживанням 500 Вт протягом приблизно 20 годин. Фактичний час роботи буде меншим через втрати в системі та інші особливості експлуатації.

Для резервного електропостачання також потрібно правильно вибрати тип інвертора:

мережевий — використовує енергію сонячних панелей та може передавати надлишки в загальну мережу, але без спеціальних резервних функцій не працює під час блекауту;

автономний — забезпечує живлення незалежно від централізованої електромережі;

гібридний — поєднує роботу з панелями, акумуляторами та зовнішньою мережею, дозволяючи переходити на резервне живлення.

Перед встановленням електростанції Юлія рекомендує визначити перелік техніки, яка обов'язково має працювати під час відключень, і розрахувати її споживання.

Після цього можна підбирати потужність інвертора, місткість акумуляторів та кількість сонячних панелей.

Не менш важливі характеристики даху: його міцність, конструкція, орієнтація та можливість розмістити панелі під відповідним кутом. У будинку Юлії їх встановили в напрямках схід — південь — захід, щоб отримувати сонячну енергію протягом різних частин дня.

Також варто враховувати шум інвертора, особливо якщо його планують розмістити поруч із житловими кімнатами.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть надійні сонячні панелі з роками виробляють дедалі менше електроенергії. Зазвичай їхня продуктивність падає приблизно на 0,5% щороку, проте фактичні темпи зниження залежать від технології виготовлення та якості модулів.

Також Новини.LIVE розповідали, що портативні сонячні панелі можуть допомогти забезпечити електроенергією базові пристрої під час відключень світла. Водночас їхня придатність для різної техніки залежить від потужності системи та наявності акумулятора.