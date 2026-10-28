Солнечные панели на крыше дома. Фото: УНИАН

Для установки солнечных панелей на собственном балконе или лоджии, как правило, не требуется оформлять отдельное разрешение. Однако если оборудование крепится к фасаду или затрагивает общие конструкции многоквартирного дома, вопрос монтажа следует предварительно согласовать с ОСМД или управляющим.

Об особенностях установки домашней солнечной электростанции пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

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Когда для солнечных панелей на балконе требуется согласование

Установку солнечных панелей в пределах собственного балкона или лоджии рассматривают как размещение бытового оборудования. Поэтому, если конструкция не выходит за пределы частного пространства и не затрагивает общее имущество дома, отдельное согласование обычно не требуется.

Другая ситуация возникает, когда панели планируется закрепить на внешнем фасаде, крыше или других общедомовых конструкциях. В таких случаях специалисты рекомендуют заранее получить письменное согласие ОСМД или управляющего.

Хотя такое согласие не во всех случаях является прямым требованием законодательства, оно поможет избежать возможных споров с соседями и претензий в отношении установленного оборудования.

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Еще до монтажа стоит продумать, понадобится ли в дальнейшем увеличить мощность солнечной электростанции. Если количество бытовых приборов увеличится или возникнет необходимость дольше пользоваться электричеством во время отключений, систему можно будет модернизировать.

В частности, предусматривается возможность установки дополнительных солнечных панелей и увеличения емкости аккумуляторов. Для этого специалисты советуют сразу выбирать инвертор с определенным запасом мощности, оставлять место под новые крепления и использовать аккумуляторную систему, совместимую с дополнительными модулями.

Такое планирование может сократить расходы на доработку электростанции в будущем.

Будут ли работать солнечные панели во время отключений света

Самих солнечных панелей недостаточно, чтобы обеспечить полноценное резервное электропитание квартиры. Для накопления произведенной энергии и ее дальнейшего использования нужны аккумуляторы и соответствующее оборудование.

Особое внимание следует уделить инвертору, ведь от его типа зависит поведение системы после исчезновения электроэнергии в общей сети.

Обычный сетевой инвертор рассчитан на работу при наличии внешнего напряжения. Если электроснабжение прекращается, такое устройство отключается, поэтому само наличие солнечных панелей не гарантирует питание квартиры.

Для резервного электроснабжения специалисты рекомендуют рассматривать гибридный инвертор. Он может работать с аккумуляторами и обеспечивать автоматическое переключение на резервное питание во время отключений, если система имеет соответствующую конфигурацию.

Благодаря накопителю электроэнергией можно пользоваться не только в солнечную погоду, но и вечером или в периоды, когда панели не вырабатывают достаточно электроэнергии.

Ранее Новини.LIVE писали, что балконные солнечные электростанции набирают популярность в Германии, где зарегистрировано уже более 1,3 млн таких установок. Обычная система может генерировать примерно 600-900 кВт-ч в год, помогая сократить расходы на электроэнергию.

Также Новини.LIVE сообщали, что производительность солнечных панелей постепенно снижается даже при надлежащей эксплуатации. Средний годовой показатель деградации составляет около 0,5%, однако фактическая скорость потери эффективности зависит от технологии изготовления и качества конкретных модулей.