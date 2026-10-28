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Головна Техно Сонячні панелі на балконі: чи потрібно отримувати дозвіл від ОСББ

Сонячні панелі на балконі: чи потрібно отримувати дозвіл від ОСББ

Ua ru
28 жовтня 2026 14:24
Чи потрібен дозвіл на встановлення сонячних панелей: названо головне правило УНІАН
Сонячні панелі на даху будинку. Фото: УНІАН

Для встановлення сонячних панелей у межах власного балкона чи лоджії зазвичай не потрібно оформлювати окремий дозвіл. Однак якщо обладнання кріпиться до фасаду або зачіпає спільні конструкції багатоквартирного будинку, питання монтажу варто попередньо погодити з ОСББ чи управителем.

Про особливості встановлення домашньої сонячної електростанції пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

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Коли для сонячних панелей на балконі потрібне погодження

Монтаж сонячних панелей у межах власного балкона або лоджії розглядають як розміщення побутового обладнання. Тому, якщо конструкція не виходить за межі приватного простору та не зачіпає спільного майна будинку, окреме погодження зазвичай не потрібне.

Інша ситуація виникає, коли панелі планують закріпити на зовнішньому фасаді, даху або інших загальнобудинкових конструкціях. У таких випадках фахівці рекомендують заздалегідь отримати письмову згоду ОСББ або управителя.

Хоча така згода не в кожній ситуації є прямою законодавчою вимогою, вона допоможе уникнути можливих суперечок із сусідами та претензій щодо встановленого обладнання.

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Ще до монтажу варто продумати, чи знадобиться надалі збільшувати потужність сонячної електростанції. Якщо кількість побутових приладів зросте або виникне потреба довше користуватися електрикою під час відключень, систему можна буде модернізувати.

Зокрема, передбачають можливість встановлення додаткових сонячних панелей та збільшення місткості акумуляторів. Для цього фахівці радять відразу обирати інвертор із певним запасом потужності, залишати місце під нові кріплення та використовувати акумуляторну систему, сумісну з додатковими модулями.

Таке планування може зменшити витрати на перероблення електростанції в майбутньому.

Чи працюватимуть сонячні панелі під час відключень світла

Самих сонячних панелей недостатньо, щоб забезпечити повноцінне резервне електроживлення квартири. Для накопичення виробленої енергії та її подальшого використання потрібні акумулятори й відповідне обладнання.

Особливу увагу слід приділити інвертору, адже від його типу залежить поведінка системи після зникнення електроенергії в загальній мережі.

Звичайний мережевий інвертор розрахований на роботу за наявності зовнішньої напруги. Якщо електропостачання припиняється, такий пристрій вимикається, тому сама наявність сонячних панелей не гарантує живлення квартири.

Для резервного електропостачання фахівці рекомендують розглядати гібридний інвертор. Він може працювати з акумуляторами та підтримувати автоматичне перемикання на резервне живлення під час відключень, якщо система має відповідну конфігурацію.

Завдяки накопичувачу електроенергією можна користуватися не лише під час сонячної погоди, а й увечері або в періоди, коли панелі не виробляють достатньо електрики.

Раніше Новини.LIVE писали, що балконні сонячні електростанції набувають популярності в Німеччині, де зареєстровано вже понад 1,3 млн таких установок. Звичайна система може генерувати приблизно 600-900 кВт-год на рік, допомагаючи зменшувати витрати на електроенергію.

Також Новини.LIVE розповідали, що продуктивність сонячних панелей поступово зменшується навіть за належної експлуатації. Середній щорічний показник деградації становить близько 0,5%, проте фактична швидкість втрати ефективності залежить від технології виготовлення та якості конкретних модулів.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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