Запуск ракети-носія Starship. Фото: SpaceX

Компанія SpaceX успішно завершила чергове випробування космічної системи Starship. 14 листопада корабель повернувся з орбіти та вперше приземлився в захват механічних маніпуляторів стартової вежі Starbase у Техасі.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Як Starship повернувся з орбіти

Під час польоту, який розпочався 13 листопада, Starship провів у космосі 22,5 години та здійснив 14 обертів навколо Землі. На орбіті заввишки близько 260 км корабель також розгорнув 26 супутників Starlink.

Під час повернення апарат увійшов в атмосферу, запустив двигун для переходу у вертикальне положення та повільно опустився до стартової вежі. Два механічні важелі зімкнулися навколо спеціальних кріплень біля верхньої частини корабля й утримали його над землею.

Водночас нижній ступінь ракети Super Heavy не зміг повернутися на стартовий майданчик приблизно через 10 хвилин після запуску. Тож компанії не вдалося повернути обидві частини ракети під час одного польоту.

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Повернення Starship стало важливим етапом у розробці повністю багаторазової ракетної системи. Ілон Маск розглядає її як основу для розвитку супутникового бізнесу Starlink, запуску центрів обробки даних на орбіті, польотів на Місяць і майбутніх місій на Марс.

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 листопада SpaceX планувала провести 15-й випробувальний політ Starship із бази Starbase у Техасі. Водночас побачити корабель у небі над Україною, за оцінкою експертів, не вдалося б через географічне розташування країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, супутники Starlink працюють на низькій навколоземній орбіті приблизно на висоті 450–490 км і розраховані орієнтовно на п’ять років експлуатації. Після завершення терміну служби SpaceX керовано знижує їхню орбіту за допомогою двигунів, а несправні апарати поступово опускаються через опір атмосфери.