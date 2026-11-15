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SpaceX впервые поймала Starship после возвращении с орбиты

Ua ru
15 ноября 2026 09:22
SpaceX сделала шаг к созданию полностью многоразовой ракеты Starship SpaceX
Запуск ракеты-носителя Starship. Фото: SpaceX

Компания SpaceX успешно завершила очередное испытание космической системы Starship. 14 ноября корабль вернулся с орбиты и впервые приземлился в захват механических манипуляторов стартовой башни Starbase в Техасе.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Как Starship вернулся с орбиты

Во время полёта, который начался 13 ноября, Starship провёл в космосе 22,5 часа и совершил 14 оборотов вокруг Земли. На орбите высотой около 260 км корабль также развернул 26 спутников Starlink.

Во время возвращения аппарат вошел в атмосферу, запустил двигатель для перехода в вертикальное положение и медленно опустился к стартовой башне. Два механических рычага замкнулись вокруг специальных креплений у верхней части корабля и удержали его над землей.

В то же время нижняя ступень ракеты Super Heavy не смогла вернуться на стартовую площадку примерно через 10 минут после запуска. Таким образом, компании не удалось вернуть обе части ракеты в ходе одного полёта.

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Возвращение Starship стало важным этапом в разработке полностью многоразовой ракетной системы. Илон Маск рассматривает её как основу для развития спутникового бизнеса Starlink, запуска центров обработки данных на орбите, полётов на Луну и будущих миссий на Марс.

Как сообщали Новини.LIVE, 13 ноября SpaceX планировала провести 15-й испытательный полет Starship с базы Starbase в Техасе. В то же время увидеть корабль в небе над Украиной, по оценке экспертов, не удалось бы из-за географического положения страны

Как сообщали Новини.LIVE, спутники Starlink работают на низкой околоземной орбите примерно на высоте 450-490 км и рассчитаны ориентировочно на пять лет эксплуатации. После окончания срока службы SpaceX управляемо снижает их орбиту с помощью двигателей, а неисправные аппараты постепенно опускаются из-за сопротивления атмосферы.

Илон Маск космос SpaceX технологии ракеты
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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