Кристаллы серы на Марсе. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Ученые предложили объяснение, откуда на Марсе взялось целое поле камней из почти чистой серы. Эти камни случайно обнаружил марсоход Curiosity, когда раздавил один из них своим весом.

Об этом пишет ScienceAlert, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что нашел Curiosity в расколотом камне на Марсе

История началась в 2024 году в каньоне Гедиз-Валлис в кратере Гейл. 30 мая марсоход NASA проехал по неприметному камню, и тот треснул. Внутри оказались бледно-желтые кристаллы почти чистой элементарной серы. Раньше на Марсе находили серу только в соединениях, например в сульфатах, а в чистом виде ее там еще не видели. Позже выяснилось, что такие камни разбросаны на площади около 2 100 квадратных метров.

Раздавить камень марсоходу было несложно. На Земле Curiosity весит 899 кг, а из-за более слабой гравитации на Марсе давит на грунт примерно как 341-килограммовый предмет на Земле.

"Найти поле камней из чистой серы — это как найти оазис в пустыне", — сказал научный руководитель миссии Curiosity Ашвин Васавада из Лаборатории реактивного движения NASA.

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Откуда на Марсе взялась чистая сера

Команда во главе со Скоттом Ванбоммелом из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Джеффом Бергером из Космического центра NASA имени Джонсона опубликовала объяснение в журнале Science. По их мнению, миллиарды лет назад вулканы выбрасывали газы с серой, и часть из них осталась под поверхностью, возможно, внутри особых ледяных "клеток". Когда вода и обломки прорезали каньон Гедиз-Валлис, эти запасы высвободились, а химические реакции превратили их в чистую серу без высоких температур. Возраст таких отложений исследователи оценивают в 3,1-2,8 млрд лет.

"Марс дает нам застывший снимок того, что было миллиарды лет назад", — пояснил Бергер.

Означает ли сера на Марсе, что там была жизнь

Сера нужна всем живым организмам, поэтому находка привлекла внимание. Однако отдельное исследование Цзявэя Вана из Корнелльского университета в журнале Geophysical Research Letters показало, что для ее появления жизнь не нужна. В лаборатории соединения серы смешали с хлоратом в кислой воде при комнатной температуре, и образовались крошечные желтые кристаллы чистой серы. Убедительных признаков жизни на Марсе пока не найдено.

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