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Головна Техно Зорепад Леоніди 2026: коли дивитися в Україні і коли буде суперповня

Зорепад Леоніди 2026: коли дивитися в Україні і коли буде суперповня

Ua ru
16 листопада 2026 10:34
Зорепад Леоніди 2026: коли дивитися в Україні найшвидший потік і суперповню Navicore
Метеор Леоніди. Фото: Navicore

У ніч на 18 листопада на піку буде метеорний потік Леоніди, найшвидший зорепад року. А 24 листопада зійде супермісяць, який виглядатиме трохи більшим і яскравішим за звичайну повню. Обидва явища можна побачити неозброєним оком, як і потік Оріоніди у жовтні.

Про це пише IFLScience, пише редакція Новини.LIVE.

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Коли дивитися зорепад Леоніди в Україні

Леоніди активні з 6 до 30 листопада, але найбільше метеорів буде на піку. За прогнозом, який наводить Space.com, максимум припадає на 17 листопада о 23:45 за Гринвічем, тобто близько 01:45 за київським часом уже 18 листопада. Для Європи найкращий час — ранні години 18 листопада, від півночі до світанку. Саме тоді радіант, точка в сузір'ї Лева, звідки ніби вилітають метеори, піднімається вище над горизонтом.

Цього року потік скромніший, ніж зазвичай: в ідеальних умовах до 15 метеорів на годину, а в реальності їх буде менше. Місяць на піку буде близько першої чверті й зайде до найкращих ранкових годин, тож заважати не повинен. Північна півкуля, де розташована Україна, бачить Леоніди краще за південну.

Чому Леоніди називають найшвидшим зорепадом

Метеори Леонід — це крихітні частинки, які залишила комета 55P/Темпеля — Таттла. Вони влітають в атмосферу Землі зі швидкістю понад 70 км/с, бо комета рухається у протилежний бік до планет і "зустрічається" із Землею лоб у лоб. Через таку швидкість Леоніди часто дають яскраві спалахи і помітні сліди.

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Для спостереження не потрібен телескоп. Варто знайти місце подалі від міського освітлення, вдягнутися тепліше, дати очам 15-20 хвилин звикнути до темряви й дивитися на широку ділянку неба, а не лише в бік сузір'я Лева.

Коли буде суперповня в листопаді 2026

Повня настане 24 листопада о 16:53 за київським часом, тож дивитися на Місяць варто ввечері після його сходу. Це супермісяць: повня відбувається, коли Місяць перебуває близько до найближчої до Землі точки орбіти. Він може виглядати на 10-14% більшим і трохи яскравішим. Водночас астрономка Обсерваторії Лоуелла Кейт Мінкер зазначає, що ця повня "не виглядатиме радикально інакше", ніж звичайна, а сам термін "супермісяць" не є строго науковим. Наступна повня, 24 грудня, теж буде супермісяцем, ще ближчим і яскравішим.

Раніше Новини.LIVE писали, що комета 3I/ATLAS містить метан, незвично багатий на важкий водень. Це вказує на дуже холодне місце, де народилася міжзоряна гостя.

Також Новини.LIVE розповідали, що метеорит Гоба, найбільший у світі неушкоджений метеорит, понад століття тому випадково знайшов фермер під час оранки поля в Намібії. Його маса становить близько 60 тонн, а вік оцінюють приблизно у 80 тисяч років.

зорепад астрономія метеоритний потік суперповня
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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