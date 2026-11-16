Метеор Леоніди. Фото: Navicore

У ніч на 18 листопада на піку буде метеорний потік Леоніди, найшвидший зорепад року. А 24 листопада зійде супермісяць, який виглядатиме трохи більшим і яскравішим за звичайну повню. Обидва явища можна побачити неозброєним оком, як і потік Оріоніди у жовтні.

Про це пише IFLScience, пише редакція Новини.LIVE.

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Коли дивитися зорепад Леоніди в Україні

Леоніди активні з 6 до 30 листопада, але найбільше метеорів буде на піку. За прогнозом, який наводить Space.com, максимум припадає на 17 листопада о 23:45 за Гринвічем, тобто близько 01:45 за київським часом уже 18 листопада. Для Європи найкращий час — ранні години 18 листопада, від півночі до світанку. Саме тоді радіант, точка в сузір'ї Лева, звідки ніби вилітають метеори, піднімається вище над горизонтом.

Цього року потік скромніший, ніж зазвичай: в ідеальних умовах до 15 метеорів на годину, а в реальності їх буде менше. Місяць на піку буде близько першої чверті й зайде до найкращих ранкових годин, тож заважати не повинен. Північна півкуля, де розташована Україна, бачить Леоніди краще за південну.

Чому Леоніди називають найшвидшим зорепадом

Метеори Леонід — це крихітні частинки, які залишила комета 55P/Темпеля — Таттла. Вони влітають в атмосферу Землі зі швидкістю понад 70 км/с, бо комета рухається у протилежний бік до планет і "зустрічається" із Землею лоб у лоб. Через таку швидкість Леоніди часто дають яскраві спалахи і помітні сліди.

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Коли буде суперповня в листопаді 2026

Повня настане 24 листопада о 16:53 за київським часом, тож дивитися на Місяць варто ввечері після його сходу. Це супермісяць: повня відбувається, коли Місяць перебуває близько до найближчої до Землі точки орбіти. Він може виглядати на 10-14% більшим і трохи яскравішим. Водночас астрономка Обсерваторії Лоуелла Кейт Мінкер зазначає, що ця повня "не виглядатиме радикально інакше", ніж звичайна, а сам термін "супермісяць" не є строго науковим. Наступна повня, 24 грудня, теж буде супермісяцем, ще ближчим і яскравішим.

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