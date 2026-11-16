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Главная Техно Звездопад Леониды 2026: когда смотреть в Украине и когда будет суперлуние

Звездопад Леониды 2026: когда смотреть в Украине и когда будет суперлуние

Ua ru
16 ноября 2026 10:34
Звездопад Леониды 2026: когда в Украине можно увидеть самый интенсивный поток и суперлуние Navicore
Метеор «Леониды». Фото: Navicore

В ночь на 18 ноября на пике будет метеорный поток Леониды, самый быстрый звездопад года. А 24 ноября взойдет суперлуна, которая будет выглядеть немного больше и ярче обычного полнолуния. Оба явления можно увидеть невооруженным глазом, как и поток Ориониды в октябре.

Об этом пишет IFLScience, пишет редакция Новини.LIVE.

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Когда смотреть звездопад Леониды в Украине

Леониды активны с 6 по 30 ноября, но больше всего метеоров будет на пике. По прогнозу, который приводит Space.com, максимум приходится на 17 ноября в 23:45 по Гринвичу, то есть около 01:45 по киевскому времени уже 18 ноября. Для Европы лучшее время — ранние часы 18 ноября, от полуночи до рассвета. Именно тогда радиант, точка в созвездии Льва, откуда будто вылетают метеоры, поднимается выше над горизонтом.

В этом году поток скромнее, чем обычно: в идеальных условиях до 15 метеоров в час, а в реальности их будет меньше. Луна на пике будет около первой четверти и зайдет до лучших утренних часов, так что мешать не должна. Северное полушарие, где находится Украина, видит Леониды лучше южного.

Почему Леониды называют самым быстрым звездопадом

Метеоры Леонид — это крошечные частицы, которые оставила комета 55P/Темпеля — Таттла. Они влетают в атмосферу Земли со скоростью более 70 км/с, потому что комета движется в противоположную планетам сторону и "встречается" с Землей лоб в лоб. Из-за такой скорости Леониды часто дают яркие вспышки и заметные следы.

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Для наблюдения не нужен телескоп. Стоит найти место подальше от городского освещения, одеться теплее, дать глазам 15-20 минут привыкнуть к темноте и смотреть на широкий участок неба, а не только в сторону созвездия Льва.

Когда будет суперлуние в ноябре 2026

Полнолуние наступит 24 ноября в 16:53 по киевскому времени, поэтому смотреть на Луну стоит вечером после ее восхода. Это суперлуние: полнолуние происходит, когда Луна находится близко к ближайшей к Земле точке орбиты. Она может выглядеть на 10-14% больше и немного ярче. В то же время астроном Обсерватории Лоуэлла Кейт Минкер отмечает, что это полнолуние "не будет выглядеть радикально иначе", чем обычное, а сам термин "суперлуна" не является строго научным. Следующее полнолуние, 24 декабря, тоже будет суперлунием, еще более близким и ярким.

Ранее Новини.LIVE писали, что комета 3I/ATLAS содержит метан, необычно богатый тяжелым водородом. Это указывает на очень холодное место, где родилась межзвездная гостья.

Также Новини.LIVE рассказывали, что метеорит Гоба, крупнейший в мире неповрежденный метеорит, более века назад случайно нашел фермер во время вспашки поля в Намибии. Его масса составляет около 60 тонн, а возраст оценивают примерно в 80 тысяч лет.

звездопад астрономия метеоритный поток суперлуние
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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