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Головна Техно Зарядна станція чи акумулятор з інвертором: що обрати для квартири

Зарядна станція чи акумулятор з інвертором: що обрати для квартири

Ua ru
10 листопада 2026 13:12
Зарядна станція чи акумулятор з інвертором: що краще для квартири під час відключень кадр з відео/YouTube
Зарядна станція, до якої під'єднаний вентилятор. Фото: кадр з відео/YouTube

Для резервного живлення квартири під час тривалих відключень світла краще підходить зарядна станція, ніж окремий акумулятор з інвертором. Головна причина в тому, що станція заряджається значно швидше, а світло між відключеннями іноді дають лише на кілька годин.

Про це пише УНІАН з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому зарядна станція зручніша під час довгих відключень

За словами Омельченка, зарядна станція заряджається з 10% до 100% приблизно за 1-1,5 години. Акумулятору з інвертором для цього може знадобитися 4 години і більше. Під час тривалих відключень світло іноді з'являється лише на 2-2,5 години, тож окремий акумулятор може не встигнути наповнитися.

"Зарядна станція набагато швидше заряджається. Це критичний фактор під час тривалих відключень", — пояснив експерт.

Що можна живити від зарядної станції і скільки часу

Від станції можна живити комп'ютер, ноутбук, роутер, телефони, освітлення і холодильник. За оцінкою Омельченка, станція місткістю близько 2 кВт-год забезпечить роботу комп'ютера середнього рівня разом із роутером приблизно 10 годин, а ноутбука — 12-14 годин.

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"Тобто якийсь мінімум можна забезпечити зарядною станцією", — зазначив він.

Водночас опалювальні електроприлади до станції підключати не можна. Вони споживають значно більше енергії, тому живити їх від станції неефективно.

Скільки це коштує і кому варто обрати акумулятор з інвертором

За оцінкою експерта, зарядна станція місткістю близько 2 кВт-год може коштувати до 1,5 тис. доларів, тобто орієнтовно до 68 тис. грн. Комплект з окремого акумулятора та інвертора, за його словами, приблизно на 20-25% дешевший, близько 50 тис. грн. Остаточна ціна залежить від конкретного обладнання.

Зарядні станції Омельченко радить насамперед мешканцям Києва, Харкова та прифронтових міст, де відключення можуть бути тривалими. На заході України, де електропостачання стабільніше, вигіднішим вибором може бути дешевший комплект з акумулятором та інвертором. Обирати конкретного виробника, за словами експерта, не обов'язково.

Як підключити зарядну станцію

Встановити станцію може будь-хто, дотримуючись інструкції. Прилади підключають до станції, а саму станцію — до звичайної розетки. Коли світло зникає, станція автоматично живить прилади від свого акумулятора, а коли електрика повертається, знову заряджається.

"Прилади практично не відчувають цей перехід", — каже Омельченко.

Раніше Новини.LIVE писали, що повербанк із великою місткістю не завжди буде найкращим вибором для заряджання смартфона чи ноутбука. Модель на 30 000 мАг може заряджати повільніше за меншу, тому спершу варто звертати увагу на інші характеристики.

Також Новини.LIVE розповідали, що зарядні станції EcoFlow DELTA 2 та DELTA 3 Classic мають однакову місткість акумулятора й потужність. Відрізняються вони можливостями підключення, тож новіша модель не обов'язково буде зручнішою для дому.

відключення світла блекаут зарядна станція резервне живлення інвертор
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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