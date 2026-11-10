Зарядная станция, к которой подключен вентилятор. Фото: кадр из видео/YouTube

Для резервного питания квартиры во время длительных отключений света лучше подходит зарядная станция, чем отдельный аккумулятор с инвертором. Главная причина в том, что станция заряжается значительно быстрее, а свет между отключениями иногда дают лишь на несколько часов.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему зарядная станция удобнее во время долгих отключений

По словам Омельченко, зарядная станция заряжается с 10% до 100% примерно за 1-1,5 часа. Аккумулятору с инвертором для этого может понадобиться 4 часа и больше. Во время длительных отключений свет иногда появляется лишь на 2-2,5 часа, поэтому отдельный аккумулятор может не успеть зарядиться.

"Зарядная станция намного быстрее заряжается. Это критический фактор во время длительных отключений", — пояснил эксперт.

Что можно питать от зарядной станции и сколько времени

От станции можно питать компьютер, ноутбук, роутер, телефоны, освещение и холодильник. По оценке Омельченко, станция емкостью около 2 кВт-ч обеспечит работу компьютера среднего уровня вместе с роутером примерно 10 часов, а ноутбука — 12-14 часов.

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"То есть какой-то минимум можно обеспечить зарядной станцией", — отметил он.

В то же время обогревательные электроприборы к станции подключать нельзя. Они потребляют значительно больше энергии, поэтому питать их от станции неэффективно.

Сколько это стоит и кому стоит выбрать аккумулятор с инвертором

По оценке эксперта, зарядная станция емкостью около 2 кВт-ч может стоить до 1,5 тыс. долларов, то есть ориентировочно до 68 тыс. грн. Комплект из отдельного аккумулятора и инвертора, по его словам, примерно на 20-25% дешевле, около 50 тыс. грн. Окончательная цена зависит от конкретного оборудования.

Зарядные станции Омельченко советует прежде всего жителям Киева, Харькова и прифронтовых городов, где отключения могут быть длительными. На западе Украины, где электроснабжение стабильнее, более выгодным выбором может быть более дешевый комплект с аккумулятором и инвертором. Выбирать конкретного производителя, по словам эксперта, не обязательно.

Как подключить зарядную станцию

Установить станцию может кто угодно, соблюдая инструкцию. Приборы подключают к станции, а саму станцию — к обычной розетке. Когда свет пропадает, станция автоматически питает приборы от своего аккумулятора, а когда электричество возвращается, снова заряжается.

"Приборы практически не чувствуют этот переход", — говорит Омельченко.

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Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядные станции EcoFlow DELTA 2 и DELTA 3 Classic имеют одинаковую емкость аккумулятора и мощность. Отличаются они возможностями подключения, поэтому более новая модель не обязательно будет удобнее для дома.