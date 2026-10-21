Повербанк в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Повербанк с большой ёмкостью не всегда будет лучшим выбором для зарядки смартфона или ноутбука. Модель на 30 000 мАч может уступать более компактному устройству по скорости зарядки, поэтому перед покупкой важно проверить несколько других характеристик.

О том, как правильно выбрать повербанк в 2026 году, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на GSMinfo.

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Для повседневной зарядки смартфона обычно достаточно повербанка мощностью 20-30 Вт, тогда как ноутбуку может потребоваться 65-100 Вт. Если устройство покупают на случай отключений электроэнергии, не менее важна скорость зарядки самого внешнего аккумулятора.

Почему мощность повербанка важнее большой ёмкости

Количество миллиампер-часов показывает номинальную емкость аккумулятора, но ничего не говорит о том, насколько быстро он будет передавать энергию подключенному устройству. За скорость зарядки отвечает мощность, которую измеряют в ваттах.

Например, бюджетный повербанк на 30 000 мАч может обеспечивать всего 10-15 Вт. В таком случае смартфон будет заряжаться медленно, а для ноутбука этой мощности может оказаться недостаточно.

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Для более мощных ноутбуков иногда требуются модели на 140 Вт или более. При этом стоит проверять характеристики каждого USB-C-порта отдельно: заявленные на корпусе 100 Вт могут означать общую мощность всех разъемов, тогда как один из них будет выдавать всего 45 или 65 Вт.

Самого разъема USB-C также недостаточно для быстрой зарядки. Важна поддержка USB Power Delivery, которая позволяет совместимым устройствам согласовывать параметры питания.

Для большинства повседневных задач подойдет USB PD 3.0. Если требуется передавать более 100 Вт, следует обратить внимание на USB PD 3.1 с Extended Power Range, который при наличии совместимого оборудования поддерживает мощность до 240 Вт.

Владельцам Samsung Galaxy стоит дополнительно проверить наличие PPS, необходимого для быстрой зарядки многих моделей мощностью до 45 Вт. Для iPhone важна поддержка USB PD, а смартфонам Xiaomi, OPPO и OnePlus могут потребоваться фирменные протоколы для достижения максимальной скорости зарядки.

Сколько раз повербанк на 20 000 мАч зарядит смартфон

Рассчитывать на четыре полных заряда телефона с аккумулятором на 5000 мАч от повербанка на 20 000 мАч не стоит. Часть накопленной энергии неизбежно теряется при её передаче.

Обычно заявленная ёмкость относится к внутренним аккумуляторным элементам с напряжением около 3,7 В. Следовательно, модель на 20 000 мАч имеет примерно 74 Вт-ч запаса энергии.

Однако во время зарядки происходит преобразование напряжения, а дополнительные потери возникают в кабеле и самом смартфоне. Поэтому более реалистично рассчитывать примерно на две-три полные зарядки телефона с аккумулятором на 5000 мАч. Точный результат будет зависеть от эффективности оборудования и условий использования.

Какой повербанк лучше подходит для отключений света

Когда электроэнергия подается лишь на несколько часов, важно успеть зарядить не только смартфон, но и сам повербанк. Именно поэтому перед покупкой нужно проверить его входную мощность.

Повербанк на 30 000 мАч с входной мощностью 10 Вт может пополнять запас энергии очень долго. В то же время менее ёмкая модель с поддержкой входного USB PD на 45-65 Вт способна заряжаться значительно быстрее.

Особое внимание следует уделить повербанкам для роутеров и оптических терминалов. Часто такому оборудованию требуется питание на 9 или 12 В, тогда как стандартный USB-выход обеспечивает 5 В. В таком случае может понадобиться соответствующий преобразователь напряжения.

Также не стоит путать возможность одновременной зарядки повербанка и подключенного устройства с полноценным бесперебойным питанием. Если роутер должен работать без перезагрузок при отключении электроэнергии, лучшим решением может стать специализированный mini-UPS.

На какие характеристики следует обратить внимание перед покупкой

Помимо емкости и мощности, важное значение имеют качество аккумуляторных элементов и защитные механизмы. Дешёвые модели неизвестных производителей могут иметь завышенные характеристики и недостаточную защиту от перегрева, перегрузки или короткого замыкания.

Перед покупкой стоит проверить:

репутацию производителя и наличие гарантии;

маркировку энергоемкости в Вт-ч;

поддержку необходимых стандартов быстрой зарядки;

максимальную входную и выходную мощность;

характеристики USB-C-кабеля.

Последний пункт особенно важен для мощных устройств. Например, для передачи 100 Вт требуется совместимый USB-C-кабель с поддержкой тока 5 А. Кабель, рассчитанный только на 60 Вт, не позволит в полной мере использовать возможности более мощного повербанка.

При авиаперелетах также необходимо учитывать правила перевозки аккумуляторов. Повербанки, как правило, разрешается брать только в ручную кладь, а наименее строгие ограничения касаются моделей с энергоемкостью до 100 Вт-ч. Перед полетом следует проверить требования конкретной авиакомпании.

Для большинства владельцев смартфонов практичным выбором станет повербанк на 20 000 мАч с USB-C, поддержкой PD и PPS и мощностью от 30 Вт. Для зарядки ноутбука лучше выбирать модели мощностью от 65 Вт, обязательно проверяя совместимость с конкретным устройством.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядка смартфона от повербанка стала привычным решением во время отключений света, в дороге и в течение длительного рабочего дня. В то же время избежать возможных рисков помогают качественный внешний аккумулятор, подходящий кабель и правильное обращение с устройствами.

Также Новини.LIVE рассказывали, что повербанк особенно полезен в ситуациях, когда поблизости нет доступа к электросети. Однако использовать его в качестве постоянной замены обычному зарядному адаптеру не стоит, поскольку такой способ питания имеет ряд недостатков.