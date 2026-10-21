Повербанк в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Повербанк із великою місткістю не завжди буде найкращим вибором для заряджання смартфона чи ноутбука. Модель на 30 000 мАг може поступатися компактнішому пристрою за швидкістю заряджання, тому перед покупкою важливо перевірити кілька інших характеристик.

Про те, як правильно вибрати повербанк у 2026 році, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на GSMinfo.

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Для повсякденного заряджання смартфона зазвичай достатньо повербанка потужністю 20-30 Вт, тоді як ноутбуку може знадобитися 65-100 Вт. Якщо пристрій купують на випадок відключень електроенергії, не менш важлива швидкість заряджання самого зовнішнього акумулятора.

Чому потужність повербанка важливіша за велику місткість

Кількість міліампер-годин показує номінальну місткість акумулятора, але нічого не говорить про те, наскільки швидко він передаватиме енергію підключеному пристрою. За швидкість заряджання відповідає потужність, яку вимірюють у ватах.

Наприклад, бюджетний повербанк на 30 000 мАг може забезпечувати лише 10-15 Вт. У такому разі смартфон заряджатиметься повільно, а для ноутбука цієї потужності може бути недостатньо.

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Для потужніших ноутбуків іноді потрібні моделі на 140 Вт або більше. При цьому варто перевіряти характеристики кожного USB-C-порту окремо: заявлені на корпусі 100 Вт можуть означати загальну потужність усіх роз'ємів, тоді як один із них видаватиме лише 45 або 65 Вт.

Самого роз'єму USB-C також недостатньо для швидкого заряджання. Важливою є підтримка USB Power Delivery, яка дозволяє сумісним пристроям узгоджувати параметри живлення.

Для більшості повсякденних завдань підійде USB PD 3.0. Якщо потрібно передавати понад 100 Вт, слід звертати увагу на USB PD 3.1 з Extended Power Range, який за наявності сумісного обладнання підтримує потужність до 240 Вт.

Власникам Samsung Galaxy варто додатково перевірити наявність PPS, необхідної для швидкого заряджання багатьох моделей потужністю до 45 Вт. Для iPhone важлива підтримка USB PD, а смартфони Xiaomi, OPPO та OnePlus можуть потребувати фірмових протоколів для досягнення максимальної швидкості заряджання.

Скільки разів повербанк на 20 000 мАг зарядить смартфон

Розраховувати на чотири повні заряджання телефона з акумулятором на 5000 мАг від повербанка на 20 000 мАг не варто. Частина накопиченої енергії неминуче втрачається під час її передавання.

Зазвичай заявлена місткість стосується внутрішніх акумуляторних елементів із напругою близько 3,7 В. Отже, модель на 20 000 мАг має приблизно 74 Вт-год запасу енергії.

Проте під час заряджання відбувається перетворення напруги, а додаткові втрати виникають у кабелі та самому смартфоні. Через це реалістичніше очікувати приблизно два-три повні заряджання телефона з батареєю на 5000 мАг. Точний результат залежатиме від ефективності обладнання та умов використання.

Який повербанк краще підходить для відключень світла

Коли електроенергію подають лише на кілька годин, важливо встигнути зарядити не тільки смартфон, а й сам повербанк. Саме тому перед покупкою потрібно перевірити його вхідну потужність.

Зовнішній акумулятор на 30 000 мАг із вхідною потужністю 10 Вт може поповнювати запас енергії дуже довго. Водночас менш містка модель із підтримкою вхідного USB PD на 45-65 Вт здатна зарядитися значно швидше.

Окрему увагу слід приділити повербанкам для роутерів та оптичних терміналів. Часто такому обладнанню потрібне живлення на 9 або 12 В, тоді як стандартний USB-вихід забезпечує 5 В. У такому випадку може знадобитися відповідний перетворювач напруги.

Також не варто плутати можливість одночасно заряджати повербанк і підключений пристрій із повноцінним безперебійним живленням. Якщо роутер повинен працювати без перезавантажень під час зникнення електроенергії, кращим рішенням може бути спеціалізований mini-UPS.

На які характеристики звернути увагу перед покупкою

Окрім місткості та потужності, значення мають якість акумуляторних елементів і захисні механізми. Дешеві моделі невідомих виробників можуть мати завищені характеристики та недостатній захист від перегрівання, перевантаження або короткого замикання.

Перед покупкою варто перевірити:

репутацію виробника та наявність гарантії;

маркування енергомісткості у Вт-год;

підтримку потрібних стандартів швидкого заряджання;

максимальну вхідну та вихідну потужність;

характеристики USB-C-кабелю.

Останній пункт особливо важливий для потужних пристроїв. Наприклад, для передавання 100 Вт потрібен сумісний USB-C-кабель із підтримкою струму 5 А. Кабель, розрахований лише на 60 Вт, не дозволить повністю використати можливості потужнішого повербанка.

Для авіаподорожей також потрібно враховувати правила перевезення акумуляторів. Повербанки зазвичай дозволено брати лише в ручну поклажу, а найменш суворі обмеження стосуються моделей з енергомісткістю до 100 Вт-год. Перед польотом слід перевірити вимоги конкретної авіакомпанії.

Для більшості власників смартфонів практичним вибором буде повербанк на 20 000 мАг із USB-C, підтримкою PD та PPS і потужністю від 30 Вт. Для заряджання ноутбука краще розглядати моделі від 65 Вт, обов'язково перевіряючи сумісність із конкретним пристроєм.

Раніше Новини.LIVE писали, що заряджання смартфона від повербанка стало звичним рішенням під час відключень світла, у дорозі та протягом тривалого робочого дня. Водночас уникнути можливих ризиків допомагають якісний зовнішній акумулятор, відповідний кабель і правильне поводження з пристроями.

Також Новини.LIVE розповідали, що повербанк особливо корисний у ситуаціях, коли поблизу немає доступу до електромережі. Проте використовувати його як постійну заміну звичайному зарядному адаптеру не варто, оскільки такий спосіб живлення має низку недоліків.