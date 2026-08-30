Чим дорогі повербанки відрізняються від дешевих і коли варто переплачувати

Повербанк. Фото: Unsplash

Два повербанки з однаковою місткістю та потужністю можуть коштувати вдвічі дорожче один за одного. Різниця часто ховається не в цифрах на коробці, а в швидкості заряджання, додаткових функціях, ресурсі батареї та системах захисту.

Про те, чим дорогі повербанки відрізняються від дешевих та коли переплачувати справді є сенс, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Реклама

Місткість не визначає швидкість заряджання

Місткість повербанка вимірюється в мАг і показує, скільки заряду він здатен накопичити. Потужність у ватах, своєю чергою, визначає, скільки енергії зарядний пристрій може віддавати.

Тому модель із більшою кількістю мАг не обов'язково заряджатиме смартфон швидше. Швидкість залежить також від протоколів заряджання, які підтримують і сам гаджет, і повербанк.

Наприклад, два пристрої на 10 000 мАг і 45 Вт можуть суттєво відрізнятися за ціною через додаткове оснащення та особливості конструкції.

Читайте також:

За що доводиться доплачувати в дорогих моделях

Anker Nano Power Bank з місткістю 10 000 мАг і потужністю до 45 Вт має вбудований висувний USB-C-кабель, цифровий дисплей та підтримує вхідну потужність до 30 Вт. Також виробник заявляє про посилений кабель і систему Active Shield, яка стежить за температурою та допомагає запобігати перегріванню.

Такі функції не є обов'язковими, але можуть бути корисними, якщо повербанк використовується щодня, а швидкість заряджання, зручність і контроль залишку енергії мають значення.

На ціну також впливають технологія акумулятора та його ресурс.

Наприклад, Kuxiu S2 Qi2 на 5 000 мАг використовує напівтвердотільну батарею. Для неї заявлено до 1 000 циклів заряджання до моменту, коли максимальна місткість знизиться до 80% від початкової.

Для порівняння, звичайні літій-іонні повербанки можуть пропонувати приблизно 300-500 таких циклів.

Дешевий повербанк не обов'язково гірший

Нижча ціна сама по собі не означає погану якість. Якщо повербанк потрібен лише як резервне джерело живлення для смартфона, додаткові функції можуть бути непотрібними.

Наприклад, Iniu P41-E2 приблизно має місткість 10 000 мАг, максимальну потужність 45 Вт, два USB-C та один USB-A. Його вага становить 182 г. Модель також підтримує PPS у межах протоколу PD 3.0, що дозволяє регулювати подавання потужності для сумісних пристроїв.

Водночас 45 Вт може бути недостатньо, щоб підтримувати заряд 14-дюймового MacBook Pro після 2021 року під час інтенсивного навантаження.

Коли варто переплачувати за повербанк

Дорожча модель має сенс, якщо важливі надійність, тривалий ресурс, швидке заряджання, системи захисту або додаткові зручності на кшталт дисплея та вбудованого кабелю.

Якщо ж повербанк потрібен переважно для заряджання телефона в дорозі або як аварійний запас енергії, доступнішої моделі з відповідною потужністю та потрібними портами може бути цілком достатньо.

Найдорожчий повербанк не обов'язково буде найкращим — важливіше, щоб його характеристики відповідали конкретним пристроям і сценаріям використання.

Раніше Новини.LIVE писали, що повербанк особливо корисний у подорожах, під час відключень світла або далеко від розетки. Водночас постійно використовувати його замість звичайного зарядного адаптера не варто, адже такий спосіб має низку недоліків.

Також Новини.LIVE розповідали, що залишати повербанк заряджатися на всю ніч може бути небезпечно як для самого пристрою, так і для користувача. Особливої обережності потребують моделі великої місткості, зношені акумулятори та неякісні зарядні аксесуари.