Поле радіотелескопів. Фото: SKAO/SARAO

Астрономи знайшли в космосі об'єкт, який регулярно спалахував радіохвилями приблизно кожні 62 хвилини, а потім замовк. Його вдалося помітити лише один раз, і що саме посилало ці сигнали з космосу, вчені поки не знають.

Про це пише ScienceAlert, пише редакція Новини.LIVE.

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Що за об'єкт пульсував у космосі кожні 62 хвилини

Об'єкт отримав назву LPT J1555-5631. Його випадково знайшов астроном Скотт Гайман із коледжу Світ-Браяр (США), коли переглядав архівні дані південноафриканського радіотелескопа MeerKAT у пошуках пульсарів. Того ж дня ту саму ділянку неба 10 годин спостерігав австралійський радіотелескоп ASKAP, і його дані підтвердили: сигнал повторювався з періодом приблизно 62,2 хвилини. Дослідження опубліковане в журналі The Astrophysical Journal.

Такі об'єкти називають довгоперіодичними транзієнтами, скорочено LPT. Простими словами, це джерела, які спалахують у радіодіапазоні з великими паузами, від десятків хвилин до кількох годин. Зараз їх відомо близько дюжини, і всі вони розташовані в нашій галактиці Чумацький Шлях. Самого Гаймана ця тема цікавить давно: ще у вересні 2002 року він зафіксував у центрі галактики п'ять потужних радіоспалахів з інтервалом 77 хвилин від іншого такого об'єкта.

Чим незвичний сигнал LPT J1555-5631

За кожен 62-хвилинний цикл об'єкт давав не один, а два імпульси: довший і коротший. Крім того, ці два імпульси мали протилежну кругову поляризацію, тобто радіохвилі були ніби "закручені" в різні боки. Учені вважають, що сигнали йдуть від ділянок поблизу двох різних магнітних полюсів об'єкта.

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Ще одна дивина стосується часу між імпульсами. Якби магнітне поле було простим, як у звичайного магніту, імпульси йшли б рівно через пів оберту. Насправді зсув трохи менший.

"Це відхилення є важливою підказкою, що структура магнітного поля складніша", — пояснив Гайман.

Після того єдиного спостереження об'єкт більше не виявили.

Які версії мають учені

Головних версій дві. Перша — це нейтронна зоря, наприклад магнетар, тобто надщільний залишок вибухлої зорі з дуже сильним магнітним полем. Проблема в тому, що звичайні пульсари обертаються значно швидше, і при такому повільному обертанні їм було б важко випромінювати радіохвилі.

Друга версія — білий карлик, тобто остиглий залишок зорі на кшталт Сонця, який взаємодіє із зорею-сусідкою. Деякі LPT уже пов'язали з такими парами, але не всі. Тому дослідники не виключають, що за цими сигналами стоять різні типи об'єктів або навіть зовсім новий їхній різновид.

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