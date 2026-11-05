Регіон Марса Alba Mons. Фото: NASA/JPL/USGS

Вулкани на Марсі, схоже, не згасли остаточно, а лише сплять: європейський апарат зафіксував газ, який на Землі зазвичай виділяється з магматичних джерел. Раніше аналіз порід у кратері Єзеро вказав, що на планеті могли рухатися підземні й гарячі води.

Про це повідомляє Space.com із посиланням на дослідження в журналі Science Advances, пише редакція Новини.LIVE.

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Що знайшли над вулканом Alba Mons

Апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства виявив хлористий водень, який піднімався крізь тріщини в районі вулкана Alba Mons. Цей вулкан розташований у регіоні Тарсис, там само, де й гора Олімп, і є найбільшим у Сонячній системі за площею поверхні.

Зазвичай хлористий водень на Марсі досягає піку взимку в північній півкулі, а влітку зникає. Цей цикл пов'язаний із водою та пилом. Проте над тріщинами на схилах Alba Mons газ різко з'явився на початку літа, коли його там не мало бути. Апарат також знайшов свіжі вузькі тріщини, деякі завдовжки в сотні футів.

Чому це вказує на сплячі вулкани

Автори припускають, що взимку гази піднімаються з надр і затримуються під льодом. Улітку лід випаровується, минаючи рідкий стан, і газ виходить назовні. На думку команди, під поверхнею розташована спляча магматична камера, яку вчені описують як "вулканічний водогін".

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"TGO зміг знайти неспростовний доказ. Це було схоже на пошук голки в копиці сіна", — зазначив співкерівник команди Даніель Меже з Центру космічних досліджень Польської академії наук.

За його словами, Марс, імовірно, зберіг достатньо внутрішнього тепла, щоб вулканічна активність тривала донедавна.

Що це означає для пошуку життя

Раніше знімки з орбіти вже вказували, що деякі вулкани Марса були активними протягом останніх кількох мільйонів років, а сейсмометри фіксували марсотруси. Втім, виверження чи потоків лави ніхто не спостерігав.

У минулому магматичних газів, ймовірно, було більше. Вони могли створити щільнішу атмосферу, тепліший клімат і рідку воду, а контакт лави з підземними водами міг дати теплі придатні для життя ділянки.

"Шукати марсіанське життя в цих тріщинах регіону Alba Mons було б цілком логічно", — вважає Меже.

Раніше Новини.LIVE писали, що вчені вже сумнівалися в "мертвому" Марсі. Червону планету вважали геологічно мертвою, тобто такою, де вулканічна активність давно не відбувається, але нове відкриття змусило науковців переконатися у зворотному.

Також Новини.LIVE розповідали, що пил на Марсі виявився приблизно в десять разів дрібнішим, ніж оцінювали раніше. Через це він може глибоко проникати в дихальні шляхи майбутніх астронавтів і осідати на обладнанні.