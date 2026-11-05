Регион Марса Alba Mons. Фото: NASA/JPL/USGS

Вулканы на Марсе, похоже, не погасли окончательно, а лишь находятся в состоянии покоя: европейский аппарат зафиксировал газ, который на Земле обычно выделяется из магматических источников. Ранее анализ пород в кратере Езеро показал, что на планете могли циркулировать подземные и горячие воды.

Об этом сообщает Space.com со ссылкой на исследование в журнале Science Advances, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что обнаружили над вулканом Alba Mons

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства обнаружил хлористый водород, который поднимался сквозь трещины в районе вулкана Alba Mons. Этот вулкан расположен в регионе Тарсис, там же, где и гора Олимп, и является крупнейшим в Солнечной системе по площади поверхности.

Обычно хлористый водород на Марсе достигает пика зимой в северном полушарии, а летом исчезает. Этот цикл связан с водой и пылью. Однако над трещинами на склонах Альба Монс газ внезапно появился в начале лета, когда его там не должно было быть. Аппарат также обнаружил свежие узкие трещины, некоторые длиной в сотни футов.

Почему это указывает на спящие вулканы

Авторы предполагают, что зимой газы поднимаются из недр и задерживаются под льдом. Летом лёд испаряется, минуя жидкое состояние, и газ выходит наружу. По мнению команды, под поверхностью расположена спящая магматическая камера, которую учёные описывают как "вулканический водопровод".

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"TGO удалось найти неопровержимое доказательство. Это было похоже на поиск иголки в стоге сена", — отметил соруководитель команды Даниэль Меже из Центра космических исследований Польской академии наук.

По его словам, Марс, вероятно, сохранил достаточно внутреннего тепла, чтобы вулканическая активность продолжалась до недавнего времени.

Что это означает для поиска жизни

Ранее снимки с орбиты уже указывали, что некоторые вулканы Марса были активны в течение последних нескольких миллионов лет, а сейсмометры фиксировали марсотресения. Впрочем, извержений или потоков лавы никто не наблюдал.

В прошлом магматических газов, вероятно, было больше. Они могли создать более плотную атмосферу, более тёплый климат и жидкую воду, а контакт лавы с подземными водами мог привести к появлению тёплых, пригодных для жизни участков.

"Искать марсианскую жизнь в этих трещинах региона Alba Mons было бы вполне логично", — считает Меже.

Ранее Новини.LIVE писали, что учёные уже сомневались в "мертвом" Марсе. Красную планету считали геологически мёртвой, то есть такой, где вулканическая активность давно не наблюдается, но новое открытие заставило учёных убедиться в обратном.

Также Новини.LIVE сообщали, что пыль на Марсе оказалась примерно в десять раз мельче, чем оценивалось ранее. Из-за этого она может глубоко проникать в дыхательные пути будущих астронавтов и оседать на оборудовании.