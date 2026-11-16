Поле радиотелескопов. Фото: SKAO/SARAO

Астрономы нашли в космосе объект, который регулярно вспыхивал радиоволнами примерно каждые 62 минуты, а затем замолчал. Его удалось заметить только один раз, и что именно посылало эти сигналы из космоса, ученые пока не знают.

Об этом пишет ScienceAlert, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что за объект пульсировал в космосе каждые 62 минуты

Объект получил название LPT J1555-5631. Его случайно нашел астроном Скотт Хайман из колледжа Свит-Брайар (США), когда просматривал архивные данные южноафриканского радиотелескопа MeerKAT в поисках пульсаров. В тот же день тот же участок неба 10 часов наблюдал австралийский радиотелескоп ASKAP, и его данные подтвердили: сигнал повторялся с периодом примерно 62,2 минуты. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Такие объекты называют долгопериодическими транзиентами, сокращенно LPT. Проще говоря, это источники, которые вспыхивают в радиодиапазоне с большими паузами, от десятков минут до нескольких часов. Сейчас их известно около дюжины, и все они расположены в нашей галактике Млечный Путь. Самого Хаймана эта тема интересует давно: еще в сентябре 2002 года он зафиксировал в центре галактики пять мощных радиовспышек с интервалом 77 минут от другого такого объекта.

Чем необычен сигнал LPT J1555-5631

За каждый 62-минутный цикл объект давал не один, а два импульса: более длинный и более короткий. Кроме того, эти два импульса имели противоположную круговую поляризацию, то есть радиоволны были как бы "закручены" в разные стороны. Ученые считают, что сигналы идут от участков возле двух разных магнитных полюсов объекта.

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Еще одна странность касается времени между импульсами. Если бы магнитное поле было простым, как у обычного магнита, импульсы шли бы ровно через пол-оборота. На самом деле сдвиг немного меньше.

"Это отклонение является важной подсказкой, что структура магнитного поля сложнее", — объяснил Хайман.

После того единственного наблюдения объект больше не обнаружили.

Какие версии есть у ученых

Главных версий две. Первая — это нейтронная звезда, например магнетар, то есть сверхплотный остаток взорвавшейся звезды с очень сильным магнитным полем. Проблема в том, что обычные пульсары вращаются значительно быстрее, и при таком медленном вращении им было бы трудно излучать радиоволны.

Вторая версия — белый карлик, то есть остывший остаток звезды наподобие Солнца, который взаимодействует со звездой-соседкой. Некоторые LPT уже связали с такими парами, но не все. Поэтому исследователи не исключают, что за этими сигналами стоят разные типы объектов или даже совершенно новая их разновидность.

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