Ноутбук з операційною системою Windows. Фото: кадр з відео/YouTube

Завислу програму у Windows 11 можна закрити без диспетчера завдань, просто з панелі завдань. Для цього потрібно один раз увімкнути приховану опцію, а є ще кілька інших швидких способів.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Кнопка "Завершити завдання" на панелі завдань

За замовчуванням ця опція вимкнена. Щоб її увімкнути, потрібно відкрити "Параметри" — "Система" — "Додатково" і в розділі про панель завдань увімкнути пункт "Завершити завдання".

Після цього достатньо натиснути правою кнопкою миші на значок програми на панелі завдань і вибрати "Завершити завдання". Автор називає цей спосіб найпростішим: завислий браузер закрився майже миттєво. Але програма не встигне зберегти дані, тому так варто закривати лише ті, що не відповідають. Для "Провідника" ця кнопка не з'являється.

Команда taskkill

Якщо відома назва файлу програми, її можна закрити через командний рядок командою taskkill /IM назва.exe /F. Автор називає цей спосіб найповільнішим, бо команда запускалася кілька секунд. Команда taskkill /F /FI "status eq not responding" закриває одразу всі програми, які не відповідають, але може закрити й те, що закривати не планували.

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Монітор ресурсів

Потрібно натиснути Win + R, ввести resmon і відкрити вкладку "ЦП". Завислі програми там позначені червоним як такі, що не відповідають. Далі треба натиснути на програму правою кнопкою і вибрати "Завершити процес". Автору цей спосіб сподобався тим, що видно, які саме процеси зависли. Під час перевірки процесор його старого ноутбука був завантажений на 100%, а пам'ять — на 83-87%.

Обережно з "Провідником"

Процес explorer.exe відповідає не лише за "Провідник", а й за панель завдань, робочий стіл і меню "Пуск". Коли автор завершив його через монітор ресурсів, панель завдань і робочий стіл зникли, і ноутбук довелося перезавантажити. Тому для "Провідника" краще відкрити диспетчер завдань і вибрати "Перезапустити".

Раніше Новини.LIVE писали, що Windows 11 активно просуває сервіси Microsoft через підказки, рекомендації, віджети та Copilot. Частину цих функцій можна вимкнути, щоб зробити систему менш нав'язливою та прибрати зайві елементи з інтерфейсу.

Також Новини.LIVE розповідали, що примусове вимкнення комп'ютера кнопкою живлення миттєво перериває системні процеси. Особливо небезпечно це під час оновлення Windows, адже в гіршому разі система може перестати завантажуватися.