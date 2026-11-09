Ноутбук с операционной системой Windows. Фото: кадр из видео/YouTube

Зависшую программу в Windows 11 можно закрыть без диспетчера задач, прямо с панели задач. Для этого нужно один раз включить скрытую опцию, а есть еще несколько других быстрых способов.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Кнопка "Завершить задачу" на панели задач

По умолчанию эта опция отключена. Чтобы ее включить, нужно открыть "Параметры" — "Система" — "Дополнительно" и в разделе о панели задач включить пункт "Завершить задачу".

После этого достаточно нажать правой кнопкой мыши на значок программы на панели задач и выбрать "Завершить задачу". Автор называет этот способ самым простым: зависший браузер закрылся почти мгновенно. Но программа не успеет сохранить данные, поэтому так стоит закрывать только те, что не отвечают. Для "Проводника" эта кнопка не появляется.

Команда taskkill

Если известно название файла программы, ее можно закрыть через командную строку командой taskkill /IM название.exe /F. Автор называет этот способ самым медленным, потому что команда запускалась несколько секунд. Команда taskkill /F /FI "status eq not responding" закрывает сразу все программы, которые не отвечают, но может закрыть и то, что закрывать не планировали.

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Монитор ресурсов

Нужно нажать Win + R, ввести resmon и открыть вкладку "ЦП". Зависшие программы там отмечены красным как не отвечающие. Далее нужно нажать на программу правой кнопкой и выбрать "Завершить процесс". Автору этот способ понравился тем, что видно, какие именно процессы зависли. Во время проверки процессор его старого ноутбука был загружен на 100%, а память — на 83-87%.

Осторожно с "Проводником"

Процесс explorer.exe отвечает не только за "Проводник", но и за панель задач, рабочий стол и меню "Пуск". Когда автор завершил его через монитор ресурсов, панель задач и рабочий стол исчезли, и ноутбук пришлось перезагрузить. Поэтому для "Проводника" лучше открыть диспетчер задач и выбрать "Перезапустить".

Ранее Новини.LIVE писали, что Windows 11 активно продвигает сервисы Microsoft через подсказки, рекомендации, виджеты и Copilot. Часть этих функций можно отключить, чтобы сделать систему менее навязчивой и убрать лишние элементы из интерфейса.

Также Новини.LIVE рассказывали, что принудительное выключение компьютера кнопкой питания мгновенно прерывает системные процессы. Особенно опасно это во время обновления Windows, ведь в худшем случае система может перестать загружаться.