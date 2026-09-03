Какие 5 функций Windows 11 стоит отключить, чтобы избавиться от лишнего

Ноутбук с Windows 11. Фото: Unsplash

Windows 11 активно продвигает сервисы Microsoft с помощью подсказок, рекомендаций, виджетов и Copilot. Часть этих функций можно отключить, чтобы сделать систему менее навязчивой и убрать лишние элементы из интерфейса.

О том, какие функции Windows 11 можно отключить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

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Уберите напоминания о завершении настройки ПК

Windows 11 может периодически отображать полноэкранное сообщение "Завершим настройку вашего ПК" с предложениями активировать дополнительные возможности системы.

Чтобы отключить такие напоминания, нужно перейти в "Параметры" — "Система" — "Уведомления" — "Дополнительные параметры" и снять галочки со всех пунктов.

Среди них могут быть "Предлагать способы максимально эффективного использования Windows" и "Получать советы и предложения при использовании Windows".

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Отключите результаты Bing в меню "Пуск"

По умолчанию поиск в меню "Пуск" может показывать результаты из Bing. Их можно убрать с помощью редактора реестра.

Для этого нужно нажать Windows + R, ввести "regedit" и перейти по пути:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows

В папке Windows нужно найти Explorer. Если её нет, можно создать новое значение DWORD (32 бита) с именем "DisableSearchBoxSuggestions", установить для него значение 1 и перезагрузить компьютер.

Отключите персонализированные предложения

Microsoft может анализировать использование системы, чтобы показывать персонализированные рекомендации и предложения.

Чтобы их отключить, нужно открыть "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Рекомендации и предложения".

Там следует отключить "Персонализированные предложения" и "Рекомендации и предложения в настройках". Эти параметры могут отвечать за предложения увеличить хранилище OneDrive, попробовать Microsoft 365, настроить Game Pass, резервное копирование Windows и другие сервисы.

Уберите виджеты с панели задач

Виджеты Windows 11 могут отображать погоду, спортивные результаты, новости и другую информацию. Они создают лишний визуальный шум и используют системные ресурсы в фоновом режиме.

Чтобы их отключить, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на панели задач, открыть "Параметры панели задач" и отключить "Виджеты".

Удалите или скройте Copilot

Если Copilot не нужен, его можно удалить через "Настройки" — "Приложения" — "Установленные приложения" — "Copilot" — меню с тремя точками — "Удалить".

В некоторых версиях Windows Copilot может быть интегрирован в систему и не отображаться среди установленных приложений.

Если удалять Copilot не хочется, можно просто убрать его значок. Для этого нужно перейти в "Настройки" — "Персонализация" — "Панель задач" — "Другие значки системного трея" и отключить Copilot.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Windows 11 появляется всё больше функций на основе искусственного интеллекта, однако они нужны не всем пользователям. Часть таких инструментов можно быстро отключить непосредственно через системные настройки.

Также Новини.LIVE сообщали, что почти заполненный диск C может заметно замедлять работу Windows и вызывать проблемы с обновлениями. Причиной нехватки места нередко становятся не личные файлы, а системный "мусор", временные данные, остатки старых обновлений и скрытые резервные копии.