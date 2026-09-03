Які 5 функцій Windows 11 варто вимкнути, щоб позбутися зайвого

Ноутбук з Windows 11. Фото: Unsplash

Windows 11 активно просуває сервіси Microsoft через підказки, рекомендації, віджети та Copilot. Частину цих функцій можна вимкнути, щоб зробити систему менш нав'язливою та прибрати зайві елементи з інтерфейсу.

Про те, які функції Windows 11 можна вимкнути, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

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Приберіть нагадування про завершення налаштування ПК

Windows 11 може періодично показувати повноекранне повідомлення "Завершімо налаштування вашого ПК" із пропозиціями активувати додаткові можливості системи.

Щоб вимкнути такі нагадування, потрібно перейти в "Параметри" — "Система" — "Сповіщення" — "Додаткові параметри" та зняти позначки з усіх пунктів.

Серед них можуть бути "Запропонувати способи максимально ефективного використання Windows" та "Отримувати поради й пропозиції під час використання Windows".

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Вимкніть результати Bing у меню "Пуск"

За замовчуванням пошук у меню "Пуск" може показувати результати з Bing. Їх можна прибрати через редактор реєстру.

Для цього потрібно натиснути Windows + R, ввести "regedit" та перейти за шляхом:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows

У папці Windows потрібно знайти Explorer. Якщо її немає, можна створити нове значення DWORD (32 біти) з назвою "DisableSearchBoxSuggestions", встановити для нього значення 1 та перезавантажити комп'ютер.

Відключіть персоналізовані пропозиції

Microsoft може аналізувати використання системи, щоб показувати персоналізовані рекомендації та пропозиції.

Щоб їх вимкнути, потрібно відкрити "Параметри" — "Конфіденційність і безпека" — "Рекомендації та пропозиції".

Там варто вимкнути "Персоналізовані пропозиції" та "Рекомендації й пропозиції в Параметрах". Ці параметри можуть відповідати за пропозиції збільшити сховище OneDrive, спробувати Microsoft 365, налаштувати Game Pass, резервне копіювання Windows та інші сервіси.

Приберіть віджети з панелі завдань

Віджети Windows 11 можуть показувати погоду, спортивні результати, новини та іншу інформацію. Вони створюють зайвий візуальний шум і використовують системні ресурси у фоновому режимі.

Щоб їх вимкнути, потрібно натиснути правою кнопкою миші на панелі завдань, відкрити "Параметри панелі завдань" та деактивувати "Віджети".

Видаліть або сховайте Copilot

Якщо Copilot не потрібен, його можна видалити через "Параметри" — "Програми" — "Інстальовані програми" — "Copilot" — меню з трьома крапками — "Видалити".

На деяких версіях Windows Copilot може бути інтегрований у систему та не відображатися серед встановлених застосунків.

Якщо видаляти Copilot не хочеться, можна лише прибрати його значок. Для цього потрібно перейти в "Параметри" — "Персоналізація" — "Панель завдань" — "Інші піктограми системного трея" та вимкнути Copilot.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Windows 11 з'являється дедалі більше функцій на основі штучного інтелекту, однак потрібні вони не всім користувачам. Частину таких інструментів можна швидко вимкнути безпосередньо через системні налаштування.

Також Новини.LIVE розповідали, що майже заповнений диск C може помітно сповільнювати роботу Windows і спричиняти проблеми з оновленнями. Причиною нестачі місця нерідко стають не особисті файли, а системне "сміття", тимчасові дані, залишки старих оновлень і приховані резервні копії.