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Комп'ютер працює нормально, але вже під загрозою: чим небезпечна Windows без оновлень

9 серпня 2026 16:32
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
редактор, експерт рубрики "Техно"
Чим небезпечна Windows без оновлень і чому не варто відкладати патчі
Оновлення операційної системи Windows. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
редактор, експерт рубрики "Техно"

Комп'ютер із Windows може довго працювати без оновлень і не показувати очевидних проблем. Проте пропущені патчі залишають у системі відомі вразливості, якими можуть скористатися зловмисники.

Про те, що станеться, якщо тривалий час не оновлювати Windows, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чим небезпечна Windows без оновлень

Відмова від оновлень зазвичай не призводить до миттєвої поломки комп'ютера. Система продовжує працювати, програми запускаються, тому користувач може довго не помічати жодних змін.

Водночас невиправлені проблеми безпеки залишаються в системі. Microsoft випускає патчі після виявлення вразливостей фахівцями, користувачами або самими зловмисниками.

Без таких виправлень комп'ютер може стати мішенню для віддаленого виконання шкідливого коду, отримання прав адміністратора, встановлення програм-вимагачів та атак на завантажувач системи.

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Що показала атака WannaCry

Одним із відомих прикладів наслідків пропущених оновлень стала глобальна атака вірусу-вимагача WannaCry у 2017 році.

На той момент Microsoft уже випустила виправлення для вразливості протоколу SMB, яку використовувала шкідлива програма. Однак багато комп'ютерів не встановили патч або працювали на застарілих версіях Windows без підтримки.

У результаті WannaCry поширився по всьому світу та зачепив близько 300 тисяч комп'ютерів у 150 країнах. Серед постраждалих були лікарні, заводи та інші організації.

Головна проблема полягає в тому, що неоновлена система залишається на старому рівні захисту, тоді як зловмисники продовжують знаходити нові способи атак.

Навіть якщо комп'ютер працює нормально і не демонструє підозрілих ознак, пропущені виправлення залишають ризик викрадення даних, зараження вірусами та прихованого злому.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Windows 11 з'являється дедалі більше функцій на основі штучного інтелекту, однак потрібні вони далеко не всім. Частину ШІ-інструментів можна швидко відключити безпосередньо в налаштуваннях системи.

Також Новини.LIVE розповідали, що майже заповнений диск C може помітно сповільнювати роботу Windows і створювати проблеми з оновленнями. Причиною нестачі місця нерідко стають не особисті файли, а тимчасові дані, залишки старих оновлень, системне "сміття" та приховані резервні копії.

Microsoft Windows оновлення системи
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