Чем опасна Windows без обновлений и почему не стоит откладывать установку патчей

Обновление операционной системы Windows. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Компьютер с Windows может долго работать без обновлений и не демонстрировать явных проблем. Однако пропущенные патчи оставляют в системе известные уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

О том, что произойдет, если долгое время не обновлять Windows, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Чем опасна Windows без обновлений

Отказ от обновлений обычно не приводит к мгновенной поломке компьютера. Система продолжает работать, программы запускаются, поэтому пользователь может долго не замечать никаких изменений.

В то же время неустраненные проблемы безопасности остаются в системе. Microsoft выпускает патчи после обнаружения уязвимостей специалистами, пользователями или самими злоумышленниками.

Без таких исправлений компьютер может стать мишенью для удаленного выполнения вредоносного кода, получения прав администратора, установки программ-вымогателей и атак на загрузчик системы.

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Что показала атака WannaCry

Одним из известных примеров последствий пропущенных обновлений стала глобальная атака вируса-вымогателя WannaCry в 2017 году.

На тот момент Microsoft уже выпустила исправление для уязвимости протокола SMB, которую использовала вредоносная программа. Однако на многих компьютерах патч не был установлен, либо они работали на устаревших версиях Windows без поддержки.

В результате WannaCry распространился по всему миру и затронул около 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Среди пострадавших были больницы, заводы и другие организации.

Главная проблема заключается в том, что не обновленная система остается на прежнем уровне защиты, в то время как злоумышленники продолжают находить новые способы атак.

Даже если компьютер работает нормально и не демонстрирует подозрительных признаков, пропущенные исправления создают риск кражи данных, заражения вирусами и скрытого взлома.

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Также Новини.LIVE рассказывали, что почти заполненный диск C может заметно замедлять работу Windows и создавать проблемы с обновлениями. Причиной нехватки места нередко становятся не личные файлы, а временные данные, остатки старых обновлений, системный "мусор" и скрытые резервные копии.