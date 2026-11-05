Іконка застосунку WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp почав показувати в чатах підказки з останнім фото чи відео з галереї, і цю функцію можна вимкнути в налаштуваннях. Галерея й без того часто заповнюється мемами з робочих чатів і дублікатами, які месенджер зберігає автоматично.

Про це пише GSMArena із посиланням на WABetaInfo, пише редакція Новини.LIVE.

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Як працюють нові підказки

Функція з'являється в останніх версіях застосунку для Android та iOS у частини користувачів. Коли людина відкриває чат, WhatsApp пропонує надіслати найновіший файл із галереї.

Підказка може мати один із двох виглядів. Це або спливне повідомлення над рядком введення з мініатюрою та запитанням, чи надіслати файл, або мініатюра, яка тимчасово замінює значок камери в рядку чату. Спливне вікно можна закрити кнопкою або просто проігнорувати.

Чи надсилається фото автоматично

Автоматично нічого не надсилається. Натискання на підказку відкриває редактор, де файл можна переглянути, додати підпис чи стікер або вийти без надсилання.

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Водночас WhatsApp не фільтрує файли за типом чи джерелом. Він бере найновіший елемент галереї, тож це може бути звичайне фото, скриншот, зображення з вебсайту або збережене відео.

Як вимкнути підказки

Коли функція з'являється в акаунті, вона вмикається автоматично. Щоб її вимкнути, потрібно відкрити "Налаштування", перейти в розділ "Чати" та вимкнути пункт Recent media suggestions.

Поширення поступове. Найближчими тижнями функція має дійти до більшої кількості акаунтів, але дату повного запуску не називають.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфони на Android мають вбудовані засоби для блокування небажаних викликів. Залежно від моделі можна автоматично відсіювати спам, вручну додавати номери до чорного списку або доручити обробку дзвінків голосовому асистенту.

Також Новини.LIVE розповідали, що переповнене сховище смартфона може призвести до сповільнення, нестабільної роботи та проблем зі збереженням нових файлів. Місце можна звільнити на Android та iPhone без повного очищення пристрою.