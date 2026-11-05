Иконка приложения WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp начал показывать в чатах подсказки с последним фото или видео из галереи, и эту функцию можно отключить в настройках. Галерея и без того часто заполняется мемами из рабочих чатов и дубликатами, которые мессенджер сохраняет автоматически.

Об этом пишет GSMArena со ссылкой на WABetaInfo, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как работают новые подсказки

Функция появляется в последних версиях приложения для Android и iOS у части пользователей. Когда человек открывает чат, WhatsApp предлагает отправить самый новый файл из галереи.

Подсказка может иметь один из двух видов. Это либо всплывающее сообщение над строкой ввода с миниатюрой и вопросом, отправить ли файл, либо миниатюра, которая временно заменяет значок камеры в строке чата. Всплывающее окно можно закрыть кнопкой или просто проигнорировать.

Отправляется ли фото автоматически

Автоматически ничего не отправляется. Нажатие на подсказку открывает редактор, где файл можно просмотреть, добавить подпись или стикер либо выйти без отправки.

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В то же время WhatsApp не фильтрует файлы по типу или источнику. Он берет самый новый элемент галереи, так что это может быть обычное фото, скриншот, изображение с веб-сайта или сохраненное видео.

Как отключить подсказки

Когда функция появляется в аккаунте, она включается автоматически. Чтобы ее отключить, нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Чаты" и отключить пункт Recent media suggestions.

Распространение постепенное. В ближайшие недели функция должна дойти до большего числа аккаунтов, но дату полного запуска не называют.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфоны на Android имеют встроенные средства для блокировки нежелательных вызовов. В зависимости от модели можно автоматически отсеивать спам, вручную добавлять номера в черный список или поручить обработку звонков голосовому ассистенту.

Также Новини.LIVE рассказывали, что переполненное хранилище смартфона может привести к замедлению, нестабильной работе и проблемам с сохранением новых файлов. Место можно освободить на Android и iPhone без полной очистки устройства.