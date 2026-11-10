Чип пам'яті. Фото: Unsplash

Через подорожчання оперативної пам'яті деякі виробники бюджетних смартфонів почали встановлювати в нові пристрої вживані чипи. Їх знімають зі старої техніки, відновлюють і повторно монтують на нові плати.

Про це повідомляє MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому виробники ставлять вживану пам'ять у смартфони

Ціни на оперативну пам'ять продовжують зростати. Нещодавно знову почала дорожчати пам'ять DDR5, а мобільна DRAM, за очікуваннями, подорожчає ще більше в першому кварталі 2027 року. Великі компанії на кшталт Apple і Samsung легше переносять зростання витрат, ніж невеликі виробники, які конкурують низькою ціною.

За даними Counterpoint Research, деякі виробники смартфонів початкового рівня вже почали використовувати перероблену пам'ять, щоб утримати собівартість комплектуючих. В аналітичній компанії TrendForce зазначають, що зараз така пам'ять трапляється лише в невеликій частині бюджетних пристроїв, але у 2027 році її частка може зрости до 7-9%. Масово використовувати вживані чипи заважають проблеми із сумісністю та інші технічні обмеження.

Звідки береться вживана пам'ять і як її відновлюють

За даними видання Seoul Economic Daily, центром торгівлі вживаною пам'яттю став район електроніки Хуацянбей у китайському Шеньчжені. Торговці добувають чипи зі списаних пристроїв і продають відновлені деталі до 60% дешевше за нові. Такі мікросхеми також потрапляють у пристрої "розумного дому" та автомобільні аксесуари. Водночас немає підтверджень, що великі китайські бренди, як-от Huawei чи Xiaomi, використовують вживану пам'ять у своїх флагманських смартфонах.

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Відновлення відбувається в кілька етапів:

плату нагрівають і знімають з неї чип пам'яті;

з мікросхеми прибирають залишки припою, очищують її та перевіряють роботу;

на нижню частину чипа наносять нові кульки припою (цей процес називають реболінгом) і встановлюють його на іншу плату.

Деякі з таких чипів уже пропрацювали кілька років, а переробники розраховують, що вони прослужать ще приблизно два роки. Принаймні один приклад уже дійшов до ринку США: користувач Reddit помітив, що на упаковці нового смартфона Cricket Ovation 4 вказано, що він містить "відновлену" (reconditioned) оперативну пам'ять і накопичувач.

Чим ризикована вживана оперативна пам'ять

Напівпровідники з часом зношуються, а нагрівання під час перепаювання створює додаткове навантаження на кремній. Зношений чип може гірше утримувати дані, через що на смартфоні можуть вилітати застосунки, з'являтися зависання або несподівані вимкнення. Водночас вживана пам'ять цілком може працювати нормально.

Швидкого повернення цін на оперативну пам'ять до звичного рівня не очікують. За деякими даними, пропозиція DRAM може нарешті перевищити попит лише у 2028 році.

Раніше Новини.LIVE писали, що виробники смартфонів можуть відмовитися від збільшення оперативної пам'яті і навіть скоротити її обсяг у нових моделях. Через дефіцит компонентів бюджетні пристрої ризикують повернутися до 4 ГБ ОЗП, тоді як флагмани можуть обмежитися 12 ГБ.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple може знову підвищити ціни на iPhone у 2027 році після подорожчання нових iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Причиною називають зростання вартості оперативної та флешпам'яті, яку компанія закуповує у Samsung.