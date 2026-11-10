Чип памяти. Фото: Unsplash

Из-за подорожания оперативной памяти некоторые производители бюджетных смартфонов начали устанавливать в новые устройства бывшие в употреблении чипы. Их снимают со старой техники, восстанавливают и повторно монтируют на новые платы.

Об этом сообщает MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему производители ставят б/у память в смартфоны

Цены на оперативную память продолжают расти. Недавно снова начала дорожать память DDR5, а мобильная DRAM, по ожиданиям, подорожает еще больше в первом квартале 2027 года. Крупные компании вроде Apple и Samsung легче переносят рост расходов, чем небольшие производители, которые конкурируют низкой ценой.

По данным Counterpoint Research, некоторые производители смартфонов начального уровня уже начали использовать переработанную память, чтобы удержать себестоимость комплектующих. В аналитической компании TrendForce отмечают, что сейчас такая память встречается лишь в небольшой части бюджетных устройств, но в 2027 году ее доля может вырасти до 7-9%. Массово использовать б/у чипы мешают проблемы с совместимостью и другие технические ограничения.

Откуда берется б/у память и как ее восстанавливают

По данным издания Seoul Economic Daily, центром торговли б/у памятью стал район электроники Хуацянбэй в китайском Шэньчжэне. Торговцы добывают чипы из списанных устройств и продают восстановленные детали до 60% дешевле новых. Такие микросхемы также попадают в устройства "умного дома" и автомобильные аксессуары. При этом нет подтверждений, что крупные китайские бренды, например Huawei или Xiaomi, используют б/у память в своих флагманских смартфонах.

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Восстановление проходит в несколько этапов:

плату нагревают и снимают с нее чип памяти;

с микросхемы убирают остатки припоя, очищают ее и проверяют работу;

на нижнюю часть чипа наносят новые шарики припоя (этот процесс называют реболлингом) и устанавливают его на другую плату.

Некоторые из таких чипов уже проработали несколько лет, а переработчики рассчитывают, что они прослужат еще примерно два года. По меньшей мере один пример уже дошел до рынка США: пользователь Reddit заметил, что на упаковке нового смартфона Cricket Ovation 4 указано, что он содержит "восстановленную" (reconditioned) оперативную память и накопитель.

Чем рискованна б/у оперативная память

Полупроводники со временем изнашиваются, а нагрев во время перепайки создает дополнительную нагрузку на кремний. Изношенный чип может хуже удерживать данные, из-за чего на смартфоне могут вылетать приложения, появляться зависания или неожиданные выключения. При этом б/у память вполне может работать нормально.

Быстрого возвращения цен на оперативную память к привычному уровню не ожидают. По некоторым данным, предложение DRAM может наконец превысить спрос лишь в 2028 году.

Ранее Новини.LIVE писали, что производители смартфонов могут отказаться от увеличения оперативной памяти и даже сократить ее объем в новых моделях. Из-за дефицита компонентов бюджетные устройства рискуют вернуться к 4 ГБ ОЗУ, тогда как флагманы могут ограничиться 12 ГБ.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Apple может снова повысить цены на iPhone в 2027 году после подорожания новых iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Причиной называют рост стоимости оперативной и флеш-памяти, которую компания закупает у Samsung.