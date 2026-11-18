Космічний зонд Voyager 1. Фото: NASA/JPL-Caltech

Зонд NASA Voyager 1 став першим рукотворним космічним апаратом, який віддалився від Землі на одну світлову добу. Тепер радіосигнал між зондом і Землею долає цю відстань приблизно за 24 години в один бік.

Про це пише NASA Science, пише редакція Новини.LIVE.

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Що таке світлова доба і як далеко зараз Voyager 1

Світлова доба — це не одиниця часу, а міра відстані. Так називають шлях, який світло проходить за 24 години. За даними NASA, Voyager 1 досяг цієї позначки 18 листопада 2026 року о 5:16 за східноамериканським часом (12:16 за Києвом). У цей момент зонд перебував на відстані 25 902 068 356 км від Землі, тобто приблизно 26 млрд км.

Радіохвилі рухаються зі швидкістю світла, тому команда, відправлена із Землі, тепер іде до зонда близько доби. Ще стільки ж потрібно, щоб відповідь повернулася назад. Voyager 1 рухається зі швидкістю майже 61 000 км/год, тому відстань і затримка сигналу далі тільки зростатимуть.

Скільки років Voyager 1 і куди він летить

Voyager 1 запустили 5 вересня 1977 року. На момент досягнення світлової доби він був у польоті 49 років, 2 місяці й 11 днів. Найвіддаленішим від Землі рукотворним об'єктом зонд став ще у 1998 році, а у серпні 2012 року вийшов у міжзоряний простір.

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Зараз апарат прямує в бік зорі Глізе 445. Як зазначає NASA, приблизно через 40 000 років він пройде на відстані близько 1,7 світлового року від неї. Його близнюк Voyager 2 летить повільніше і, за прогнозом агентства, досягне світлової доби лише в листопаді 2035 року.

На честь події NASA провело світову акцію "Shine Bright for Voyager's Light-Day". Увечері 17 листопада охочих закликали спрямувати в небо ліхтарик або смартфон і "проблимати" азбукою Морзе позивний місії V-G-R. Для цього агентство створило окремий сайт, який сам блимає потрібним кодом на екрані телефона.

Раніше Новини.LIVE писали, що Voyager 1 безперервно рухається космосом із 1977 року зі швидкістю близько 17 км/с, або приблизно 61 000 км/год. Попри це, за майже пів століття апарат не подолав навіть одного відсотка відстані в один світловий рік.

Також Новини.LIVE розповідали, що магнітні поля Урана і Нептуна сильно нахилені та зміщені від центру планет. Вчені десятиліттями не могли пояснити чому, а тепер нові комп'ютерні моделі дали можливу відповідь.